Уня, работай больше и через 10 лет вложишься в еще пару однух в суперэкономе, может быть.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:46
Уня, работай больше и через 10 лет вложишься в еще пару однух в суперэкономе, может быть.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смешно. Будете рассказывать тем кто так каждый день ездит. Никаких нарушений ПДД ту не нужно. И я же не говорил, что это поездка в самый центр, и где припарковать авто там есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:36
ОХЗ: 24 тра, 2018 00:56
Как ни крути впереди три месяца стабильности.
=====
злотий, тур. лiра,€ дэшэвэй...
гриша моцна як $...
рилi???
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:53
Всім процвітання!
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:55
перших рук).
Клоун,в Ирпене 5 с хвостиком платят,а он
заговорил об ипенях мира)))
=====
неклоун,
зайди в ЕКО маркет в Модулi вна Бучi. 5K - кухонний робiтник...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:26
flyman
чому сыдыш у напивпидвали?
у РП вжэ збир полуныци повным ходом йде
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:49
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
центр, свежая панорамка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Слабке економічне зростання, величезні виплати за боргами, зростання загрози дефолту і девальвації. Чим загрожують макроекономічні ризики?
Диссонанс, Киевская школа экономики пишет что все плохо, Первый тулит единички па 165 к.у.е.
Киев город контрастов.
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:22
Картина маслом: двор на Саксаганского (недалеко от РТ, кстати), детская площадка. На удивление большая. Покрыта толстым слоем песка. 3 мамы с детьми. У одной ребенок попросился в туалет. В центре площадки. Мама без колебаний начинает снимать с него штаны, прямо там где стояли. Две другие кричат ей - отведи в сторону. Она им: да какая разница?...
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:22
Шо?
Я ничего не тулю.
Таку цену установил застройщик. Я показал на что.
Всім процвітання!
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