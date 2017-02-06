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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:09
Тендер на метро на Виноградарь перенесли на 15 августа. Так что, несмотря на выделенные средства, остаётся "перспективным"районом.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Киеве значительно выросли цены на аренду жилья
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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