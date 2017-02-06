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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1185118611871188

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:09

Тендер на метро на Виноградарь перенесли на 15 августа. Так что, несмотря на выделенные средства, остаётся "перспективным"районом.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве значительно выросли цены на аренду жилья

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ndu_zhilya
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлень: 3629
З нами з: 05.06.16
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