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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1185118611871188

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:09

Тендер на метро на Виноградарь перенесли на 15 августа. Так что, несмотря на выделенные средства, остаётся "перспективным"районом.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве значительно выросли цены на аренду жилья

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ndu_zhilya
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:52

  Хомякоид написав: Диссонанс, Киевская школа экономики пишет что все плохо, Первый тулит единички па 165 к.у.е.
Киев город контрастов.


Сколько там таких квартир ? А сколько в киеве людей у которых при любой ситуации в стране все отлично ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:53

  airmax78 написав:Часто проезжая мимо этого дома, удивлялся: как это он избежал участи быть обвешанным кондерами. Недавно случайно узнал секрет сознательности его жильцов.

Зображення
и в чем же секрет?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:54

  speedsx написав:Тендер на метро на Виноградарь перенесли на 15 августа. Так что, несмотря на выделенные средства, остаётся "перспективным"районом.


Якусь падлу пора расстрелять....
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:18

  Alex6 написав:
  speedsx написав:Тендер на метро на Виноградарь перенесли на 15 августа. Так что, несмотря на выделенные средства, остаётся "перспективным"районом.


Якусь падлу пора расстрелять....

По поводу инфраструктурных проектов Киева, уже давно ставлю на политику. Зато никакого удивления и разочарования по поводу метро, Шулявского путепровода, расселения хрущевок, Новой Окружной и т. д.
Просто примите как данность, при нынешнем Гаранте что-либо серьезное невозможно построить в принципе. Вся его каденция - живой пример, как надо делать вид, что что-то типа делается. Так же было и при Юще с объектами к Евро 2012. Расслабьтесь. Подождем год, пока не сменится обойма в верхах, а там будем посмотреть - все будет видно уже в первые 100 дней.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:27

  antey1969 написав:
  Alex6 написав:
  speedsx написав:Тендер на метро на Виноградарь перенесли на 15 августа. Так что, несмотря на выделенные средства, остаётся "перспективным"районом.


Якусь падлу пора расстрелять....

Просто примите как данность, при нынешнем Гаранте что-либо серьезное невозможно построить в принципе.


Та причем тут гарант. Проект есть, деньги выделены - бери и строй.
Надо провести фейковый тендер - проводите.
Но пятый раз менять условия тендера ради продления сроков потому как свой карман пролетает мимо наплевав при этом на сотни тысяч Киевлян - только расстрелы спасут эту страну.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:52

  antey1969 написав:
  Alex6 написав:
  speedsx написав:Тендер на метро на Виноградарь перенесли на 15 августа. Так что, несмотря на выделенные средства, остаётся "перспективным"районом.


Якусь падлу пора расстрелять....

По поводу инфраструктурных проектов Киева, уже давно ставлю на политику. Зато никакого удивления и разочарования по поводу метро, Шулявского путепровода, расселения хрущевок, Новой Окружной и т. д.
Просто примите как данность, при нынешнем Гаранте что-либо серьезное невозможно построить в принципе. Вся его каденция - живой пример, как надо делать вид, что что-то типа делается. Так же было и при Юще с объектами к Евро 2012. Расслабьтесь. Подождем год, пока не сменится обойма в верхах, а там будем посмотреть - все будет видно уже в первые 100 дней.


Юля прийде - порядок наведе!
Кажись как раз при жульке трабл с обьектами случился - остановилось все. Нє?
Всім процвітання!
Первый
 
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