Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
speedsx написав:Тендер на метро на Виноградарь перенесли на 15 августа. Так что, несмотря на выделенные средства, остаётся "перспективным"районом.
Якусь падлу пора расстрелять....
По поводу инфраструктурных проектов Киева, уже давно ставлю на политику. Зато никакого удивления и разочарования по поводу метро, Шулявского путепровода, расселения хрущевок, Новой Окружной и т. д. Просто примите как данность, при нынешнем Гаранте что-либо серьезное невозможно построить в принципе. Вся его каденция - живой пример, как надо делать вид, что что-то типа делается. Так же было и при Юще с объектами к Евро 2012. Расслабьтесь. Подождем год, пока не сменится обойма в верхах, а там будем посмотреть - все будет видно уже в первые 100 дней.
speedsx написав:Тендер на метро на Виноградарь перенесли на 15 августа. Так что, несмотря на выделенные средства, остаётся "перспективным"районом.
Якусь падлу пора расстрелять....
Просто примите как данность, при нынешнем Гаранте что-либо серьезное невозможно построить в принципе.
Та причем тут гарант. Проект есть, деньги выделены - бери и строй. Надо провести фейковый тендер - проводите. Но пятый раз менять условия тендера ради продления сроков потому как свой карман пролетает мимо наплевав при этом на сотни тысяч Киевлян - только расстрелы спасут эту страну.
speedsx написав:Тендер на метро на Виноградарь перенесли на 15 августа. Так что, несмотря на выделенные средства, остаётся "перспективным"районом.
Якусь падлу пора расстрелять....
По поводу инфраструктурных проектов Киева, уже давно ставлю на политику. Зато никакого удивления и разочарования по поводу метро, Шулявского путепровода, расселения хрущевок, Новой Окружной и т. д. Просто примите как данность, при нынешнем Гаранте что-либо серьезное невозможно построить в принципе. Вся его каденция - живой пример, как надо делать вид, что что-то типа делается. Так же было и при Юще с объектами к Евро 2012. Расслабьтесь. Подождем год, пока не сменится обойма в верхах, а там будем посмотреть - все будет видно уже в первые 100 дней.
Юля прийде - порядок наведе! Кажись как раз при жульке трабл с обьектами случился - остановилось все. Нє?