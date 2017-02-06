Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.
а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить? а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 тра, 2018 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
У Києві ввечері, 24 травня, невідомі в масках напали на вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль", які приїхали до української столиці на фінал Ліги чемпіонів. За даними джерела, інцидент стався в одному зі столичних ресторанів. Група з 20 хуліганів в масках атакувала уболівальників "Ліверпуля", які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці. "Ми обідали, розмовляючи про бізнес, - наводить Daily Mirror слова одного з потерпілих. - Я приїхав сюди не для цього. Я приїхав подивитися футбол. Вони прийшли сюди, як зграя собак. Це було жахливо".
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США