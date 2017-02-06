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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1186118711881189

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:51

  innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.


а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 тра, 2018 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58

Возможно, это и не по теме.
Вчера Киевсовет дал добро на массовую застройку Киева.
Хотят узаконить нелегальные стройки и начать новые застройки микрорайонов.
https://www.44.ua/news/2050308
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:21

  l66 написав:Возможно, это и не по теме.
Вчера Киевсовет дал добро на массовую застройку Киева.
Хотят узаконить нелегальные стройки и начать новые застройки микрорайонов.
https://www.44.ua/news/2050308

Так что, стройки УКО собираются узаконить? Покупатели квартир на 6ляхах окажутся умнее всех?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:31

  airmax78 написав:
  l66 написав:Возможно, это и не по теме.
Вчера Киевсовет дал добро на массовую застройку Киева.
Хотят узаконить нелегальные стройки и начать новые застройки микрорайонов.
https://www.44.ua/news/2050308

Так что, стройки УКО собираются узаконить? Покупатели квартир на 6ляхах окажутся умнее всех?

Так!

Не рожевоокулярним фейслесарям знімати вершки! :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Похоже, что нацыки считают англичан цыганами. :shock:
У Києві ввечері, 24 травня, невідомі в масках напали на вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль", які приїхали до української столиці на фінал Ліги чемпіонів.
За даними джерела, інцидент стався в одному зі столичних ресторанів. Група з 20 хуліганів в масках атакувала уболівальників "Ліверпуля", які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці.
"Ми обідали, розмовляючи про бізнес, - наводить Daily Mirror слова одного з потерпілих. - Я приїхав сюди не для цього. Я приїхав подивитися футбол. Вони прийшли сюди, як зграя собак. Це було жахливо".
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:49

  innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и
главе РНБО Порошенко.

Как давно рнбо отвечает за строительство инфраструктурних проектов?
Если у ющенко полномочия по строительству, зачем Янукович менял конституцию с передачей полномочий от премьера к президенту?


Зи. Я особисто ходив пішки в час пік з голосіївської площі до либідської, тому що якась жулька зупинила почату реконструкцію московської площі.
Всім процвітання!
Первый
 
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