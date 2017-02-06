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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1187118811891190>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:51

  innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.


а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 тра, 2018 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58

Возможно, это и не по теме.
Вчера Киевсовет дал добро на массовую застройку Киева.
Хотят узаконить нелегальные стройки и начать новые застройки микрорайонов.
https://www.44.ua/news/2050308
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:21

  l66 написав:Возможно, это и не по теме.
Вчера Киевсовет дал добро на массовую застройку Киева.
Хотят узаконить нелегальные стройки и начать новые застройки микрорайонов.
https://www.44.ua/news/2050308

Так что, стройки УКО собираются узаконить? Покупатели квартир на 6ляхах окажутся умнее всех?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:49

  innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и
главе РНБО Порошенко.

Как давно рнбо отвечает за строительство инфраструктурних проектов?
Если у ющенко полномочия по строительству, зачем Янукович менял конституцию с передачей полномочий от премьера к президенту?


Зи. Я особисто ходив пішки в час пік з голосіївської площі до либідської, тому що якась жулька зупинила почату реконструкцію московської площі.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:12

логику хлопкоголовых как-то можно понять, там все примитивно, мир стоит на трех китах - победа, путин, православие, остальное вторично. какая логика и какой фундамент у любителей юли, которая "прос**ла все" - непонятно. баба во власти со времен лазаренко.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:14

  flashgingo написав:
  flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.

Закончил ремонт в 20к не вложился. т.к решил балкон остеклить и до ума довести. из бытовой нет духовки(только варочная поверхность) и кондиционер не ставил. вышло 21 с копейками. На следующей неделе можно сдавать или ждать августа и пика цен? хотя простой думаю не отобьётся, если сдавать в конце августа +1к.

Арендодатель никогда никого не ждет. Квартира не должна простаивать. Можете оговорить сдачу с фиксацией цены на 3 месяца. Будет тот пик, когда и насколько, это не известно, а арендная плата за 3 месяца будет лежать в кармане, переведенная летом в доллары по хорошему курсу.
14,6 за однушку в хруще не крайний этаж возле метро выглядит невероятно дешево. 20к в ремонт и мебель невероятно дорого.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:21

Vlad442
Это с ремонтом 21, 6.5-7к$ вложил в мебель и разгон прусаков.
5,6 или 7 тысяч там возьмёт за первичную сдачу?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:30

  барабашов написав:Vlad442
Это с ремонтом 21, 6.5-7к$ вложил в мебель и разгон прусаков.
5,6 или 7 тысяч там возьмёт за первичную сдачу?

Гугл выдал БВС как Бульвар Верховного Совета. Если это действительно возле метро и свежая косметика, то можно пытаться стартовать с 8-9. Я не знаю цен, но лучше справедливую цену нащупывать сверху, чем выставить за 6,5 и сдать за день.

В Харькове нет убитых хрущей возле метро за 14,6 поэтому я удивлен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:38

  flashgingo написав:
  flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.

Закончил ремонт в 20к не вложился. т.к решил балкон остеклить и до ума довести. из бытовой нет духовки(только варочная поверхность) и кондиционер не ставил. вышло 21 с копейками. На следующей неделе можно сдавать или ждать августа и пика цен? хотя простой думаю не отобьётся, если сдавать в конце августа +1к.

А за скільки думаєте здавати? Щоб ми тут всі(а можете це зробити і Ви) перевели на долярчики і вирахували, за скільки років окупиться Ваша "прєлєсть"?!))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:50

  antonivs3 написав:
  UA написав:
  J_P написав:Моя заканчивает ремонт 1К. Общая сумма (ремонт+мебель+техника) 15К.
Говорит что все среднего уровня. Я в шоке.

Может и не вложится. Цены отделочников растут.

Пару дней назад видел работу плиточника, понравилось, неспешный, но очень аккуратен вдеталях. Спросил- 185грн/метр, я в шоке. Но выяснилось, что в эту цену входит все, в т.ч модная сейчас подрезка, отверстия без ограничений итд. Вот только не уточнил про потолки..
Позвоню своему-ка, уточню, почем сейчас у него.

Дайте координаты плиз (можно в личку) - мои сейчас берут 240 за метр. Правда работают очень качественно...
J_P
 
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