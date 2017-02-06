Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.
а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить? а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 тра, 2018 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
логику хлопкоголовых как-то можно понять, там все примитивно, мир стоит на трех китах - победа, путин, православие, остальное вторично. какая логика и какой фундамент у любителей юли, которая "прос**ла все" - непонятно. баба во власти со времен лазаренко.
flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Закончил ремонт в 20к не вложился. т.к решил балкон остеклить и до ума довести. из бытовой нет духовки(только варочная поверхность) и кондиционер не ставил. вышло 21 с копейками. На следующей неделе можно сдавать или ждать августа и пика цен? хотя простой думаю не отобьётся, если сдавать в конце августа +1к.
Арендодатель никогда никого не ждет. Квартира не должна простаивать. Можете оговорить сдачу с фиксацией цены на 3 месяца. Будет тот пик, когда и насколько, это не известно, а арендная плата за 3 месяца будет лежать в кармане, переведенная летом в доллары по хорошему курсу. 14,6 за однушку в хруще не крайний этаж возле метро выглядит невероятно дешево. 20к в ремонт и мебель невероятно дорого.
барабашов написав:Vlad442 Это с ремонтом 21, 6.5-7к$ вложил в мебель и разгон прусаков. 5,6 или 7 тысяч там возьмёт за первичную сдачу?
Гугл выдал БВС как Бульвар Верховного Совета. Если это действительно возле метро и свежая косметика, то можно пытаться стартовать с 8-9. Я не знаю цен, но лучше справедливую цену нащупывать сверху, чем выставить за 6,5 и сдать за день.
В Харькове нет убитых хрущей возле метро за 14,6 поэтому я удивлен.
flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Закончил ремонт в 20к не вложился. т.к решил балкон остеклить и до ума довести. из бытовой нет духовки(только варочная поверхность) и кондиционер не ставил. вышло 21 с копейками. На следующей неделе можно сдавать или ждать августа и пика цен? хотя простой думаю не отобьётся, если сдавать в конце августа +1к.
А за скільки думаєте здавати? Щоб ми тут всі(а можете це зробити і Ви) перевели на долярчики і вирахували, за скільки років окупиться Ваша "прєлєсть"?!))
J_P написав:Моя заканчивает ремонт 1К. Общая сумма (ремонт+мебель+техника) 15К. Говорит что все среднего уровня. Я в шоке.
Может и не вложится. Цены отделочников растут.
Пару дней назад видел работу плиточника, понравилось, неспешный, но очень аккуратен вдеталях. Спросил- 185грн/метр, я в шоке. Но выяснилось, что в эту цену входит все, в т.ч модная сейчас подрезка, отверстия без ограничений итд. Вот только не уточнил про потолки.. Позвоню своему-ка, уточню, почем сейчас у него.
Дайте координаты плиз (можно в личку) - мои сейчас берут 240 за метр. Правда работают очень качественно...