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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:03
Serg-ik написав:
Ретро
...эксперты советуют... не спешить с покупкой. Весной-летом цены упадут на уровень 2003 года - "единичка" около 20 тысяч, "двушка" - 40 тысяч. А если рынок ипотечного кредитования к тому времени не оживет (а все идет к тому), то уже осенью квартиры будут продаваться по ценам 2000-2001 года – 10-15 тысяч за "единичку", 15-25 за "двушку".
как выяснилось, даже курса 26 не хватило для исполнения желаний ( прогнозов)
И где беруться такие эсперДы?
Сравнить среднюю з/п в Киеве 2001 года и 2018 они не пробовали?
Или при росте доходов недвижка (по их мению) должна падать в цене?
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:22
kingkongovets написав: innamax2008 написав:
Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.
а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный
Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.
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innamax2008
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:30
innamax2008 написав: kingkongovets написав: innamax2008 написав:
Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.
а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом
- вот это точно днище
, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный
Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал
. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.
шо и требовалось доказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:44
......щось, мало пишете, панове!
...давайте - попетросяньте трохи))..... ну там, які ви лендлорди, але в АТБ дивитесь на червоні цінники))
...може, ще картон і пляшки збираєте, щоб ще докупити одну однушку для здачі в оренду?))
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