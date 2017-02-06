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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1187118811891190

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:03

  Serg-ik написав:Ретро
...эксперты советуют... не спешить с покупкой. Весной-летом цены упадут на уровень 2003 года - "единичка" около 20 тысяч, "двушка" - 40 тысяч. А если рынок ипотечного кредитования к тому времени не оживет (а все идет к тому), то уже осенью квартиры будут продаваться по ценам 2000-2001 года – 10-15 тысяч за "единичку", 15-25 за "двушку".

как выяснилось, даже курса 26 не хватило для исполнения желаний ( прогнозов)

И где беруться такие эсперДы?
Сравнить среднюю з/п в Киеве 2001 года и 2018 они не пробовали?
Или при росте доходов недвижка (по их мению) должна падать в цене?
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:22

  kingkongovets написав:
  innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.


а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный

Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:30

  innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:
  innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.


а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный

Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.


шо и требовалось доказать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

......щось, мало пишете, панове!
...давайте - попетросяньте трохи))..... ну там, які ви лендлорди, але в АТБ дивитесь на червоні цінники))
...може, ще картон і пляшки збираєте, щоб ще докупити одну однушку для здачі в оренду?))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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