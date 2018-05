Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:30

innamax2008 написав: kingkongovets написав: innamax2008 написав: Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.



а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?

а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный

Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.



шо и требовалось доказать

