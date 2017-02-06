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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:03
Serg-ik написав:
Ретро
...эксперты советуют... не спешить с покупкой. Весной-летом цены упадут на уровень 2003 года - "единичка" около 20 тысяч, "двушка" - 40 тысяч. А если рынок ипотечного кредитования к тому времени не оживет (а все идет к тому), то уже осенью квартиры будут продаваться по ценам 2000-2001 года – 10-15 тысяч за "единичку", 15-25 за "двушку".
как выяснилось, даже курса 26 не хватило для исполнения желаний ( прогнозов)
И где беруться такие эсперДы?
Сравнить среднюю з/п в Киеве 2001 года и 2018 они не пробовали?
Или при росте доходов недвижка (по их мению) должна падать в цене?
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J_P
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:22
kingkongovets написав: innamax2008 написав:
Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.
а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный
Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.
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innamax2008
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:30
innamax2008 написав: kingkongovets написав: innamax2008 написав:
Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.
а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом
- вот это точно днище
, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный
Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал
. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.
шо и требовалось доказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:48
J_P написав:
Пару дней назад видел работу плиточника, понравилось, неспешный, но очень аккуратен вдеталях. Спросил- 185грн/метр, я в шоке.
реально это шара!
дайте контакт в личку!!!!!!
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X-Fresh
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:36
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:54
innamax2008 написав: kingkongovets написав: innamax2008 написав:
Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.
а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный
Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.
гришу по сути уронили овощные в 2010-2013.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:01
trololo написав: innamax2008 написав:
Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.
гришу по сути уронили овощные в 2010-2013.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:15
flashgingo написав: flashgingo написав:
Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Закончил ремонт в 20к не вложился. т.к решил балкон остеклить и до ума довести. из бытовой нет духовки(только варочная поверхность) и кондиционер не ставил. вышло 21 с копейками. На следующей неделе можно сдавать или ждать августа и пика цен? хотя простой думаю не отобьётся, если сдавать в конце августа +1к.
Капец. Народ. Ну Вы это серьезно ?!
Сталинка, 3к, 75 метров. Полный капитальный ремонт с выносом всего до бетонных перекрытий. Вывозом мусора, подъемом на этаж и т.д.
Штукатурка ротбанд, сантехника металопласт под прес + все соединения италия, электрика шнайдер. Все вместе едва дотянет до 6 тыс у.е. с работой.
Окна супер-пупер саламандер 2к
Все.
Ванна 500 у.е. чугун. Франция.
Ламинат 500 грн квадрат, 50м = 1 к.у.е.
Плитка 400 грн, 40 м = 1 к.у.е.
Покраска не помню сколько, но тоже не дороже 1 к.у.е. выйдет.
Что там еще ? умывальник (2 штуки) унитаз 1 шт, смесители 3 штуки ? - ну пусть еще 1.к.у.е
Итого 12 к.у.е. с качеством ремонта "для себя".
А, ну еще двери и тыплые полы - 2 к.у.е.
Ну и давайте на всякий случай накинем 1 к.у.е на всякие мелочи...
Ок, итого - 15 к.у.е
И это грубо, вообще без торга, поиска скидок и прочей экономии.. С нормальными, качественными материалами. Не "под аренду".
Вот и все.
Это вот я вот прямо сейчас все себе делаю.
Мебель по вкусу.
Откуда вы такие цены берете - 20 к.у.е за 1к хрущевку...
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Amat
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:15
flashgingo написав: flashgingo написав:
Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Закончил ремонт в 20к не вложился. т.к решил балкон остеклить и до ума довести. из бытовой нет духовки(только варочная поверхность) и кондиционер не ставил. вышло 21 с копейками. На следующей неделе можно сдавать или ждать августа и пика цен? хотя простой думаю не отобьётся, если сдавать в конце августа +1к.
Капец. Народ. Ну Вы это серьезно ?!
Сталинка, 3к, 75 метров. Полный капитальный ремонт с выносом всего до бетонных перекрытий. Вывозом мусора, подъемом на этаж и т.д.
Штукатурка ротбанд, сантехника металопласт под прес + все соединения италия, электрика шнайдер. Все вместе едва дотянет до 6 тыс у.е. с работой.
Окна супер-пупер саламандер 2к
Все.
Ванна 500 у.е. чугун. Франция.
Ламинат 500 грн квадрат, 50м = 1 к.у.е.
Плитка 400 грн, 40 м = 1 к.у.е.
Покраска не помню сколько, но тоже не дороже 1 к.у.е. выйдет.
Что там еще ? умывальник (2 штуки) унитаз 1 шт, смесители 3 штуки ? - ну пусть еще 1.к.у.е
Итого 12 к.у.е. с качеством ремонта "для себя".
А, ну еще двери и тыплые полы - 2 к.у.е.
Ну и давайте на всякий случай накинем 1 к.у.е на всякие мелочи...
Ок, итого - 15 к.у.е
И это грубо, вообще без торга, поиска скидок и прочей экономии.. С нормальными, качественными материалами. Не "под аренду".
Вот и все.
Это вот я вот прямо сейчас все себе делаю.
Мебель по вкусу.
Откуда вы такие цены берете - 20 к.у.е за 1к хрущевку...
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Amat
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