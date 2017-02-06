RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1187118811891190

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:03

  Serg-ik написав:Ретро
...эксперты советуют... не спешить с покупкой. Весной-летом цены упадут на уровень 2003 года - "единичка" около 20 тысяч, "двушка" - 40 тысяч. А если рынок ипотечного кредитования к тому времени не оживет (а все идет к тому), то уже осенью квартиры будут продаваться по ценам 2000-2001 года – 10-15 тысяч за "единичку", 15-25 за "двушку".

как выяснилось, даже курса 26 не хватило для исполнения желаний ( прогнозов)

И где беруться такие эсперДы?
Сравнить среднюю з/п в Киеве 2001 года и 2018 они не пробовали?
Или при росте доходов недвижка (по их мению) должна падать в цене?
J_P
 
Повідомлень: 499
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:22

  kingkongovets написав:
  innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.


а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный

Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 11.04.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:30

  innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:
  innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.


а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный

Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.


шо и требовалось доказать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:48

  J_P написав:Пару дней назад видел работу плиточника, понравилось, неспешный, но очень аккуратен вдеталях. Спросил- 185грн/метр, я в шоке.

реально это шара!
дайте контакт в личку!!!!!!
X-Fresh
 
Повідомлень: 54
З нами з: 17.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:49

  kingkongovets написав:
  innamax2008 написав:[quote=

шо и требовалось доказать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Вау, Вы уверовавший в покращення :mrgreen: интересно будет через год Вас почитать.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 11.04.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70%.

https://korrespondent.net/business/econ ... y-na-60-70
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 03.12.13
Подякував: 238 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:54

  innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:
  innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.


а как они вдвоем умудрились рынок недвиги в сша обрушить?
а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить вместе с ее контуженным электоратом - вот это точно днище, я хоть понимаю тех, кто какие то свои меркантильные интересы при этом преследует, но топить за юльку в 2018м по убеждениям - диагноз стопроцентный

Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.


гришу по сути уронили овощные в 2010-2013.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3074
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1576 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:01

  trololo написав:
  innamax2008 написав:Вы наверно с Ротердама кэш имеете. Какой у Юли был контракт по газу я не знаю, но цена на газ для меня была далеко не 275 дол. США за 1000 куб., его Шуфрич с Рудьковским добывал и населению продавал. Нынешний гарант основатель СДПУ(о), основатель партии регионов и блюститель кошелька рыжего таракана, уронивший гришу в три раза идеальный кандидат на второй срок. Я "президента" уже посадил, правда это только сорт сливы.


гришу по сути уронили овощные в 2010-2013.


Учасники секти Вони це особливі люди.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12657
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1652 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:15

  flashgingo написав:
  flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.

Закончил ремонт в 20к не вложился. т.к решил балкон остеклить и до ума довести. из бытовой нет духовки(только варочная поверхность) и кондиционер не ставил. вышло 21 с копейками. На следующей неделе можно сдавать или ждать августа и пика цен? хотя простой думаю не отобьётся, если сдавать в конце августа +1к.



Капец. Народ. Ну Вы это серьезно ?! :shock:

Сталинка, 3к, 75 метров. Полный капитальный ремонт с выносом всего до бетонных перекрытий. Вывозом мусора, подъемом на этаж и т.д.
Штукатурка ротбанд, сантехника металопласт под прес + все соединения италия, электрика шнайдер. Все вместе едва дотянет до 6 тыс у.е. с работой.
Окна супер-пупер саламандер 2к

Все.
Ванна 500 у.е. чугун. Франция.
Ламинат 500 грн квадрат, 50м = 1 к.у.е.
Плитка 400 грн, 40 м = 1 к.у.е.

Покраска не помню сколько, но тоже не дороже 1 к.у.е. выйдет.

Что там еще ? умывальник (2 штуки) унитаз 1 шт, смесители 3 штуки ? - ну пусть еще 1.к.у.е


Итого 12 к.у.е. с качеством ремонта "для себя".
А, ну еще двери и тыплые полы - 2 к.у.е.
Ну и давайте на всякий случай накинем 1 к.у.е на всякие мелочи...
Ок, итого - 15 к.у.е
И это грубо, вообще без торга, поиска скидок и прочей экономии.. С нормальными, качественными материалами. Не "под аренду".
Вот и все.

Это вот я вот прямо сейчас все себе делаю.


Мебель по вкусу.

Откуда вы такие цены берете - 20 к.у.е за 1к хрущевку...
Amat
 
Повідомлень: 1642
З нами з: 21.12.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:15

  flashgingo написав:
  flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.

Закончил ремонт в 20к не вложился. т.к решил балкон остеклить и до ума довести. из бытовой нет духовки(только варочная поверхность) и кондиционер не ставил. вышло 21 с копейками. На следующей неделе можно сдавать или ждать августа и пика цен? хотя простой думаю не отобьётся, если сдавать в конце августа +1к.



Капец. Народ. Ну Вы это серьезно ?! :shock:

Сталинка, 3к, 75 метров. Полный капитальный ремонт с выносом всего до бетонных перекрытий. Вывозом мусора, подъемом на этаж и т.д.
Штукатурка ротбанд, сантехника металопласт под прес + все соединения италия, электрика шнайдер. Все вместе едва дотянет до 6 тыс у.е. с работой.
Окна супер-пупер саламандер 2к

Все.
Ванна 500 у.е. чугун. Франция.
Ламинат 500 грн квадрат, 50м = 1 к.у.е.
Плитка 400 грн, 40 м = 1 к.у.е.

Покраска не помню сколько, но тоже не дороже 1 к.у.е. выйдет.

Что там еще ? умывальник (2 штуки) унитаз 1 шт, смесители 3 штуки ? - ну пусть еще 1.к.у.е


Итого 12 к.у.е. с качеством ремонта "для себя".
А, ну еще двери и тыплые полы - 2 к.у.е.
Ну и давайте на всякий случай накинем 1 к.у.е на всякие мелочи...
Ок, итого - 15 к.у.е
И это грубо, вообще без торга, поиска скидок и прочей экономии.. С нормальными, качественными материалами. Не "под аренду".
Вот и все.

Это вот я вот прямо сейчас все себе делаю.


Мебель по вкусу.

Откуда вы такие цены берете - 20 к.у.е за 1к хрущевку...
Amat
 
Повідомлень: 1642
З нами з: 21.12.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1187118811891190
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amat і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1074, 1075, 1076
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10758 1954083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 16:31
ihorkyiv
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23567
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.