Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.
Вы это серьезно ?
Ппц.
Короче читаю я все эти ваши "все плохо", "Порох г..о" и т.д. И понимаю, что никогда эта страна из ж..ы не выберется. Может Вы все такие умные и проницательные все-таки свалите на ...р в свою прекрасную развитую европу, америку, или Россию. Хоть голосовать не будете.
Уже шансов больше будет.
А так да, у вас любая "действующая власть - г..", а вот новые придут и Эх! сразу заживем. Вот прям сразу! Через год уже будет по 10 тыщ долларов зарплаты, а мне "любимому" еще и премии давать будут... за особый патриотизм мой... Вот тогда и заживем!!! Вот тогда все эти "порохоботы" поймут как надо было делат реформы! Вот так вот сразу! За год! и 10 тыщ. каждому!!! Нате-ка - выкусите, порохоботы!
Рыба-сом написав:«Начни с себя» – это просто такой способ переноса ответственности с неэффективно функционирующих институций на получателей их услуг. Как всегда, всё это преподносится в гипертрофированном виде типо «Порошенко гадит в подъезде» – т.е. высмеивание оппонента как эдакого эталонного совка-амёбы, которому нужно постановление ЦК КПСС и милиционер с нагайкой за спиной чтоб смывать воду в своём же туалете.
Либо переход на уровень «а тебе шо, самому тяжело сделать?» Дворник: «Мне мало платят, в других дворах тоже грязно. А может это ты намусорил? Почему бы самому и не убрать, если не нравится?» Учитель: «Если ребёнок старательный, а родители им занимаются, то можно и дома знания подтянуть, у меня нет времени и мне мало платят, что вы хотите?» И так далее: «Если нет горячей воды – поставь бойлер». «Нет дорог – купи джЫп». «Преступность – купи травмат». Если не будет отопления или электричества, то, уверен, услышим: «Что, буржуйку или генератор слабо поставить?» Но только не критикуй! Хотя критика – это кагбэ обратная связь, её анализ нужен для улучшений системы, но у нас (и в Запоребрике) критика «охранителями» приравнивается к пособничеству врагу.
При этом все эти Ли Куан Ю, Ататюрки, Пиночеты и даже самые «несоциалистические» персонажи вроде Тэтчер, на которых модно равняться, никогда не ждали «созревания» населения, а двигали свою политику с помощью принуждения. Но тут речь о революционной «переделке людей» и построении нового общества не идёт, о шведском или ещё каком-то социализме – тоже, сугубо о выполнении государством его базовых функций в рамках либеральной теории. (Притом, например, опыт отечественной сферы услуг «отдых на море», доказывает, что рост стоимости услуг не несёт за собой обязательного повышения качества. Потом, правда, бузинесмены удивляются: а чо они в Турцию все едут? Сейчас аналогичное удивление по поводу Польши у работодателей. Но то такэ.) ...
Вся беда в том, что поток критики стимулируется сейчас теми, кто, если, не дай Бог, придет к власти, для критики просто не оставит времени. При этом часть из того, что пишут - отчасти или даже полностью справедливо, но при этом многое высосано из пальца или просто наглая ложь. А в чем смысл этой критики? В настоящее время он сводится только к одному: отжать у Пороха власть. А какая ему менее чем за год до выборов реальная альтернатива? Какая реальная альтернатива? Короче, время для критики, ИМХО, неудачное.
Amat написав:Ппц. Короче читаю я все эти ваши "все плохо", "Порох г..о" и т.д. И понимаю, что никогда эта страна из ж..ы не выберется. Может Вы все такие умные и проницательные все-таки свалите на ...р в свою прекрасную развитую европу, америку, или Россию. Хоть голосовать не будете. Уже шансов больше будет. А так да, у вас любая "действующая власть - г..", а вот новые придут и Эх! сразу заживем. Вот прям сразу! Через год уже будет по 10 тыщ долларов зарплаты, а мне "любимому" еще и премии давать будут...
Хоть к теме ветки не относится, но поддержу "глас вопиющего в пустыне"... Мой отец, родился и вырос в Снежном ("донбаснее" не бывает))), горячо любит Украину и украинцев. Но все чаще стал поговаривать, что к старой ГЕНЕТИЧЕСКОЙ беде чистокровного украинца - "самая большая радость, когда у соседа корова сдохла", добавилась - благодаря большевикам - новая: хочу все и на шару. Т.е., мнУ все должны + мне на всех на с рать. Глядя на евро 6ля-хер-ов, арендодателей на субсидиях ЖКХ, крутелыках, паркующихся во втором ряду или на полосе общ.транспорта, де-Билов, голосующих за гречку или ЖЮлю вынужден и с ним, и с вами согласиться. П.С. Как правильно подметил Задорнов : это только у европейцев три сына вкалывали и выращивали х-рен знает сколько лет для своего отца молодильные яблоки. В славянском варианте этой сказки сыновья просто пошли и скоммуниздили их.... П.П.С Короткое время работал на Суркисов. Специфические люди )))). Но даже они в шоке (суужу по инфе в сми) от уровня жлобства и неодолимой жажды наживы киевских арендодателей/гостиниц в дни финала.
Востаннє редагувалось J_P в П'ят 25 тра, 2018 13:42, всього редагувалось 2 разів.
innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.
Вы это серьезно ?
Ппц.
Короче читаю я все эти ваши "все плохо", "Порох г..о" и т.д. И понимаю, что никогда эта страна из ж..ы не выберется. Может Вы все такие умные и проницательные все-таки свалите на ...р в свою прекрасную развитую европу, америку, или Россию. Хоть голосовать не будете.
Уже шансов больше будет.
А так да, у вас любая "действующая власть - г..", а вот новые придут и Эх! сразу заживем. Вот прям сразу! Через год уже будет по 10 тыщ долларов зарплаты, а мне "любимому" еще и премии давать будут... за особый патриотизм мой... Вот тогда и заживем!!! Вот тогда все эти "порохоботы" поймут как надо было делат реформы! Вот так вот сразу! За год! и 10 тыщ. каждому!!! Нате-ка - выкусите, порохоботы!
Да, действующая власть г***о и ее нужно менять, до тех пор пока не будет нормальной. Что сделали эти товарищи, фондового рынка нет - убит в пользу РЛА, банковской системы нет - 90% рынка госбанки, доходы от добычи полезных ископаемых оседают у РЛА, Кононенко и компании. А так да все за пороха, он лучший. Аренда 1к. Леонтовича 2004-2008 год-900$ в месяц, 2010-2013 - 700$, 2014-2018 - 400$. Во всем Юля виновата.
Amat написав:Короче читаю я все эти ваши "все плохо", "Порох г..о" и т.д. И понимаю, что никогда эта страна из ж..ы не выберется. Может Вы все такие умные и проницательные все-таки свалите на ...р в свою прекрасную развитую европу, америку, или Россию. Хоть голосовать не будете.
Не приходило в голову, что Ваш оппонент имеет точно такое-же право послать Вас свалить хоть в Гондурас? Хоть голосовать не будете . Вроде взрослый человек, что за дурные манеры указывать посторонним людям, что им делать и куда сходить?
Amat написав:Ппц. Короче читаю я все эти ваши "все плохо", "Порох г..о" и т.д. И понимаю, что никогда эта страна из ж..ы не выберется. Может Вы все такие умные и проницательные все-таки свалите на ...р в свою прекрасную развитую европу, америку, или Россию. Хоть голосовать не будете. Уже шансов больше будет. А так да, у вас любая "действующая власть - г..", а вот новые придут и Эх! сразу заживем. Вот прям сразу! Через год уже будет по 10 тыщ долларов зарплаты, а мне "любимому" еще и премии давать будут...
Хоть к теме ветки не относится, но поддержу "глас вопиющего в пустыне"... Мой отец, родился и вырос в Снежном ("донбаснее" не бывает))), горячо любит Украину и украинцев. Но все чаще стал поговаривать, что к старой ГЕНЕТИЧЕСКОЙ беде чистокровного украинца - "самая большая радость, когда у соседа корова сдохла", добавилась - благодаря большевикам - новая: хочу все и на шару. Т.е., мнУ все должны + мне на всех на с рать. Глядя на евро 6ля-хер-ов, арендодателей на субсидиях ЖКХ, крутелыках, паркующихся во втором ряду или на полосе общ.транспорта, де-Билов, голосующих за гречку или ЖЮлю вынужден и с ним, и с вами согласиться. П.С. Как правильно подметил Задорнов : это только у европейцев три сына вкалывали и выращивали х-рен знает сколько лет для своего отца молодильные яблоки. В славянском варианте этой сказки сыновья просто пошли и скоммуниздили их....
В общем выборы не нужно проводить, результаты правления на лицо, все довольны, аплодисменты.
Amat написав:Ппц. Короче читаю я все эти ваши "все плохо", "Порох г..о" и т.д. И понимаю, что никогда эта страна из ж..ы не выберется. Может Вы все такие умные и проницательные все-таки свалите на ...р в свою прекрасную развитую европу, америку, или Россию. Хоть голосовать не будете. Уже шансов больше будет. А так да, у вас любая "действующая власть - г..", а вот новые придут и Эх! сразу заживем. Вот прям сразу! Через год уже будет по 10 тыщ долларов зарплаты, а мне "любимому" еще и премии давать будут...
Хоть к теме ветки не относится, но поддержу "глас вопиющего в пустыне"... Мой отец, родился и вырос в Снежном ("донбаснее" не бывает))), горячо любит Украину и украинцев. Но все чаще стал поговаривать, что к старой ГЕНЕТИЧЕСКОЙ беде чистокровного украинца - "самая большая радость, когда у соседа корова сдохла", добавилась - благодаря большевикам - новая: хочу все и на шару. Т.е., мнУ все должны + мне на всех на с рать. Глядя на евро 6ля-хер-ов, арендодателей на субсидиях ЖКХ, крутелыках, паркующихся во втором ряду или на полосе общ.транспорта, де-Билов, голосующих за гречку или ЖЮлю вынужден и с ним, и с вами согласиться. П.С. Как правильно подметил Задорнов : это только у европейцев три сына вкалывали и выращивали х-рен знает сколько лет для своего отца молодильные яблоки. В славянском варианте этой сказки сыновья просто пошли и скоммуниздили их.... П.П.С Короткое время работал на Суркисов. Специфические люди )))). Но даже они в шоке (суужу по инфе в сми) от уровня жлобства и неодолимой жажды наживы киевских арендодателей/гостиниц в дни финала.
Да Суркисы меценаты, у Черниговской ДЮСШ 150000 евро отжать не вопрос, а история, как они получили контроль над Динамо впишется в хорошее уголовное дело. Помню открытый бассейн Динамо, зима а ты на олимпийской дорожке. Бассейн кто-то помнит?
Amat написав:Короче читаю я все эти ваши "все плохо", "Порох г..о" и т.д. И понимаю, что никогда эта страна из ж..ы не выберется. Может Вы все такие умные и проницательные все-таки свалите на ...р в свою прекрасную развитую европу, америку, или Россию. Хоть голосовать не будете.
Не приходило в голову, что Ваш оппонент имеет точно такое-же право послать Вас свалить хоть в Гондурас? Хоть голосовать не будете . Вроде взрослый человек, что за дурные манеры указывать посторонним людям, что им делать и куда сходить?
Во-первых, я не обращался лично к опоненту. Я говорил "вы", во множественном числе. Это что касается этики. И этикета тоже. Во-вторых, я личностных оценок не давал (см. пункт выше), что ему делать и куда идти. В отличии от Вас. В-третьих, Вы правы - конечно и Вы, и он имеет и право и возможность.
innamax2008 написав:Не, трабл случился при Ющенко и главе РНБО Порошенко.
Вы это серьезно ?
Ппц.
Короче читаю я все эти ваши "все плохо", "Порох г..о" и т.д. И понимаю, что никогда эта страна из ж..ы не выберется. Может Вы все такие умные и проницательные все-таки свалите на ...р в свою прекрасную развитую европу, америку, или Россию. Хоть голосовать не будете.
Уже шансов больше будет.
А так да, у вас любая "действующая власть - г..", а вот новые придут и Эх! сразу заживем. Вот прям сразу! Через год уже будет по 10 тыщ долларов зарплаты, а мне "любимому" еще и премии давать будут... за особый патриотизм мой... Вот тогда и заживем!!! Вот тогда все эти "порохоботы" поймут как надо было делат реформы! Вот так вот сразу! За год! и 10 тыщ. каждому!!! Нате-ка - выкусите, порохоботы!
Да, действующая власть г***о и ее нужно менять, до тех пор пока не будет нормальной. Что сделали эти товарищи, фондового рынка нет - убит в пользу РЛА, банковской системы нет - 90% рынка госбанки, доходы от добычи полезных ископаемых оседают у РЛА, Кононенко и компании. А так да все за пороха, он лучший. Аренда 1к. Леонтовича 2004-2008 год-900$ в месяц, 2010-2013 - 700$, 2014-2018 - 400$. Во всем Юля виновата.
За последние 2 года в сфере фондового рынка принято столько нормативных актов, защищающих права миноритариев и способствующих повышению уровня корпоративного управления (а это и есть, помимо судебной системы, основные препятствия к его развитию), сколько не было принято за все 25 лет независимости. Один госбанк во всю готовится к приватизации. Приват, думаю, тоже у государства не задержится. Ощад - туда же. В общем в перспективе 3-4 года в БС доля государства будет не более 20% (скорее всего еще меньше). В управлении госмонополиями и разработке полезных ископаемых впервые наводят порядок. А так да, Юля придет - порядок наведет.