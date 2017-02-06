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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:03
Serg-ik написав:
Ретро
...эксперты советуют... не спешить с покупкой. Весной-летом цены упадут на уровень 2003 года - "единичка" около 20 тысяч, "двушка" - 40 тысяч. А если рынок ипотечного кредитования к тому времени не оживет (а все идет к тому), то уже осенью квартиры будут продаваться по ценам 2000-2001 года – 10-15 тысяч за "единичку", 15-25 за "двушку".
как выяснилось, даже курса 26 не хватило для исполнения желаний ( прогнозов)
И где беруться такие эсперДы?
Сравнить среднюю з/п в Киеве 2001 года и 2018 они не пробовали?
Или при росте доходов недвижка (по их мению) должна падать в цене?
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J_P
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:48
J_P написав:
Пару дней назад видел работу плиточника, понравилось, неспешный, но очень аккуратен вдеталях. Спросил- 185грн/метр, я в шоке.
реально это шара!
дайте контакт в личку!!!!!!
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:36
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:15
flashgingo написав: flashgingo написав:
Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Закончил ремонт в 20к не вложился. т.к решил балкон остеклить и до ума довести. из бытовой нет духовки(только варочная поверхность) и кондиционер не ставил. вышло 21 с копейками. На следующей неделе можно сдавать или ждать августа и пика цен? хотя простой думаю не отобьётся, если сдавать в конце августа +1к.
Капец. Народ. Ну Вы это серьезно ?!
Сталинка, 3к, 75 метров. Полный капитальный ремонт с выносом всего до бетонных перекрытий. Вывозом мусора, подъемом на этаж и т.д.
Штукатурка ротбанд, сантехника металопласт под прес + все соединения италия, электрика шнайдер. Все вместе едва дотянет до 6 тыс у.е. с работой.
Окна супер-пупер саламандер 2к
Все.
Ванна 500 у.е. чугун. Франция.
Ламинат 500 грн квадрат, 50м = 1 к.у.е.
Плитка 400 грн, 40 м = 1 к.у.е.
Покраска не помню сколько, но тоже не дороже 1 к.у.е. выйдет.
Что там еще ? умывальник (2 штуки) унитаз 1 шт, смесители 3 штуки ? - ну пусть еще 1.к.у.е
Итого 12 к.у.е. с качеством ремонта "для себя".
А, ну еще двери и тыплые полы - 2 к.у.е.
Ну и давайте на всякий случай накинем 1 к.у.е на всякие мелочи...
Ок, итого - 15 к.у.е
И это грубо, вообще без торга, поиска скидок и прочей экономии.. С нормальными, качественными материалами. Не "под аренду".
Вот и все.
Это вот я вот прямо сейчас все себе делаю.
Мебель по вкусу.
Откуда вы такие цены берете - 20 к.у.е за 1к хрущевку...
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Amat
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:36
Рыба-сом написав:
«Начни с себя» – это просто такой способ переноса ответственности с неэффективно функционирующих институций на получателей их услуг. Как всегда, всё это преподносится в гипертрофированном виде типо «Порошенко гадит в подъезде» – т.е. высмеивание оппонента как эдакого эталонного совка-амёбы, которому нужно постановление ЦК КПСС и милиционер с нагайкой за спиной чтоб смывать воду в своём же туалете.
Либо переход на уровень «а тебе шо, самому тяжело сделать?»
Дворник: «Мне мало платят, в других дворах тоже грязно. А может это ты намусорил? Почему бы самому и не убрать, если не нравится?»
Учитель: «Если ребёнок старательный, а родители им занимаются, то можно и дома знания подтянуть, у меня нет времени и мне мало платят, что вы хотите?»
И так далее:
«Если нет горячей воды – поставь бойлер».
«Нет дорог – купи джЫп».
«Преступность – купи травмат».
Если не будет отопления или электричества, то, уверен, услышим: «Что, буржуйку или генератор слабо поставить?»
Но только не критикуй! Хотя критика – это кагбэ обратная связь, её анализ нужен для улучшений системы, но у нас (и в Запоребрике) критика «охранителями» приравнивается к пособничеству врагу.
При этом все эти Ли Куан Ю, Ататюрки, Пиночеты и даже самые «несоциалистические» персонажи вроде Тэтчер, на которых модно равняться, никогда не ждали «созревания» населения, а двигали свою политику с помощью принуждения. Но тут речь о революционной «переделке людей» и построении нового общества не идёт, о шведском или ещё каком-то социализме – тоже, сугубо о выполнении государством его базовых функций в рамках либеральной теории.
(Притом, например, опыт отечественной сферы услуг «отдых на море», доказывает, что рост стоимости услуг не несёт за собой обязательного повышения качества. Потом, правда, бузинесмены удивляются: а чо они в Турцию все едут? Сейчас аналогичное удивление по поводу Польши у работодателей. Но то такэ.)
...
Вся беда в том, что поток критики стимулируется сейчас теми, кто, если, не дай Бог, придет к власти, для критики просто не оставит времени. При этом часть из того, что пишут - отчасти или даже полностью справедливо, но при этом многое высосано из пальца или просто наглая ложь. А в чем смысл этой критики? В настоящее время он сводится только к одному: отжать у Пороха власть. А какая ему менее чем за год до выборов реальная альтернатива? Какая реальная альтернатива?
Короче, время для критики, ИМХО, неудачное.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:36
Amat написав:
Ппц.
Короче читаю я все эти ваши "все плохо", "Порох г..о" и т.д.
И понимаю, что никогда эта страна из ж..ы не выберется
.
Может Вы все такие умные и проницательные все-таки свалите на ...р в свою прекрасную развитую европу, америку, или Россию. Хоть голосовать не будете.
Уже шансов больше будет.
А так да, у вас любая "действующая власть - г..", а вот новые придут и Эх! сразу заживем. Вот прям сразу! Через год уже будет по 10 тыщ долларов зарплаты, а мне "любимому" еще и премии давать будут
...
Хоть к теме ветки не относится, но поддержу "глас вопиющего в пустыне"...
Мой отец, родился и вырос в Снежном ("донбаснее" не бывает))), горячо любит Украину и украинцев. Но все чаще стал поговаривать, что к старой ГЕНЕТИЧЕСКОЙ беде чистокровного украинца - "самая большая радость, когда у соседа корова сдохла", добавилась - благодаря большевикам - новая: хочу все и на шару. Т.е., мнУ все должны + мне на всех на с рать.
Глядя на евро 6ля-хер-ов, арендодателей на субсидиях ЖКХ, крутелыках, паркующихся во втором ряду или на полосе общ.транспорта, де-Билов, голосующих за гречку или ЖЮлю вынужден и с ним, и с вами согласиться.
П.С. Как правильно подметил Задорнов : это только у европейцев три сына вкалывали и выращивали х-рен знает сколько лет для своего отца молодильные яблоки. В славянском варианте этой сказки сыновья просто пошли и скоммуниздили их....
П.П.С Короткое время работал на Суркисов. Специфические люди )))). Но даже они в шоке (суужу по инфе в сми) от уровня жлобства и неодолимой жажды наживы киевских арендодателей/гостиниц в дни финала.
Востаннє редагувалось J_P
в П'ят 25 тра, 2018 13:42, всього редагувалось 2 разів.
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J_P
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:05
Уважаемые модераторы.
Вы не могли бы прекратить как-то эти "околополитические темы".
У каждого свое мнение, он безусловно имеет на него право. Но все же это ветка не про личное отношение к "политическим элитам"...
И прямая связь с КРН в текущем контексте не прослеживается...
З.Ы. Я, например, сегодня слишком эмоционален, что бы просто промолчать на такие заявления "все-плохо", "всех расстрелять"... (-:
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Amat
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:33
Mazay256 написав:
Лично, не лично - сути не меняет. Не нужно делить внутри страны на "я" vs "он", "мы" vs "они". Есть только "мы", не должно быть никаких "они". К чему приводит деление - уже знаем.
А, Вы в этом контексте.
Не соглашусь. Тоже так раньше думал. Теперь понимаю, что нужно объяснять. И самое главное не молчать. Так как если молчишь. то срабатывает "Эффект Даннинга — Крюгера".
А то деление о котором говорите Вы имеет другую основу - силовую. Там цель другая.
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Amat
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:49
Amat написав: flashgingo написав: flashgingo написав:
Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Закончил ремонт в 20к не вложился. т.к решил балкон остеклить и до ума довести. из бытовой нет духовки(только варочная поверхность) и кондиционер не ставил. вышло 21 с копейками. На следующей неделе можно сдавать или ждать августа и пика цен? хотя простой думаю не отобьётся, если сдавать в конце августа +1к.
Капец. Народ. Ну Вы это серьезно ?!
Сталинка, 3к, 75 метров. Полный капитальный ремонт с выносом всего до бетонных перекрытий. Вывозом мусора, подъемом на этаж и т.д.
Штукатурка ротбанд, сантехника металопласт под прес + все соединения италия, электрика шнайдер. Все вместе едва дотянет до 6 тыс у.е. с работой.
Окна супер-пупер саламандер 2к
Все.
Ванна 500 у.е. чугун. Франция.
Ламинат 500 грн квадрат, 50м = 1 к.у.е.
Плитка 400 грн, 40 м = 1 к.у.е.
Покраска не помню сколько, но тоже не дороже 1 к.у.е. выйдет.
Что там еще ? умывальник (2 штуки) унитаз 1 шт, смесители 3 штуки ? - ну пусть еще 1.к.у.е
Итого 12 к.у.е. с качеством ремонта "для себя".
А, ну еще двери и тыплые полы - 2 к.у.е.
Ну и давайте на всякий случай накинем 1 к.у.е на всякие мелочи...
Ок, итого - 15 к.у.е
И это грубо, вообще без торга, поиска скидок и прочей экономии.. С нормальными, качественными материалами. Не "под аренду".
Вот и все.
Это вот я вот прямо сейчас все себе делаю.
Мебель по вкусу.
Откуда вы такие цены берете - 20 к.у.е за 1к хрущевку...
20 куе це ремонт плюс вартість квартири
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:06
J_P написав: antonivs3 написав:
Пару дней назад видел работу плиточника, понравилось, неспешный, но очень аккуратен вдеталях. Спросил- 185грн/метр, я в шоке. Но выяснилось, что в эту цену входит все, в т.ч модная сейчас подрезка, отверстия без ограничений итд.
Дайте координаты плиз (можно в личку) - мои сейчас берут 240 за метр. Правда работают очень качественно...
Парни, Вы это серьёзно?? Вы оба в шоке?
ванная 2*3 метра-примерно 33 квадрата , то есть 6-8 тыс грн за работу и вы в шоке?\
Я в шоке от того, что Вы в шоке от такой мелочи. JP решил проверить сможет ли он сэкономить на санузле пару тысяч гривасов...который не менее 10 лет будет с этой плиткой стоять...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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