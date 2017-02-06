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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1189119011911192>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:10

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:«Начни с себя» – это просто такой способ переноса ответственности с неэффективно функционирующих институций на получателей их услуг. Как всегда, всё это преподносится в гипертрофированном виде типо «Порошенко гадит в подъезде» – т.е. высмеивание оппонента как эдакого эталонного совка-амёбы, которому нужно постановление ЦК КПСС и милиционер с нагайкой за спиной чтоб смывать воду в своём же туалете.

Либо переход на уровень «а тебе шо, самому тяжело сделать?»
Дворник: «Мне мало платят, в других дворах тоже грязно. А может это ты намусорил? Почему бы самому и не убрать, если не нравится?»
Учитель: «Если ребёнок старательный, а родители им занимаются, то можно и дома знания подтянуть, у меня нет времени и мне мало платят, что вы хотите?»
И так далее:
«Если нет горячей воды – поставь бойлер».
«Нет дорог – купи джЫп».
«Преступность – купи травмат».
Если не будет отопления или электричества, то, уверен, услышим: «Что, буржуйку или генератор слабо поставить?»
Но только не критикуй! Хотя критика – это кагбэ обратная связь, её анализ нужен для улучшений системы, но у нас (и в Запоребрике) критика «охранителями» приравнивается к пособничеству врагу.

При этом все эти Ли Куан Ю, Ататюрки, Пиночеты и даже самые «несоциалистические» персонажи вроде Тэтчер, на которых модно равняться, никогда не ждали «созревания» населения, а двигали свою политику с помощью принуждения. Но тут речь о революционной «переделке людей» и построении нового общества не идёт, о шведском или ещё каком-то социализме – тоже, сугубо о выполнении государством его базовых функций в рамках либеральной теории.
(Притом, например, опыт отечественной сферы услуг «отдых на море», доказывает, что рост стоимости услуг не несёт за собой обязательного повышения качества. Потом, правда, бузинесмены удивляются: а чо они в Турцию все едут? Сейчас аналогичное удивление по поводу Польши у работодателей. Но то такэ.)
...


Вся беда в том, что поток критики стимулируется сейчас теми, кто, если, не дай Бог, придет к власти, для критики просто не оставит времени. При этом часть из того, что пишут - отчасти или даже полностью справедливо, но при этом многое высосано из пальца или просто наглая ложь. А в чем смысл этой критики? В настоящее время он сводится только к одному: отжать у Пороха власть. А какая ему менее чем за год до выборов реальная альтернатива? Какая реальная альтернатива?
Короче, время для критики, ИМХО, неудачное.

А когда оно – время – было удачным для критики? В 2014-2015?
Далее. Да, тоже мысли такие были – «ну что-то ведь делается, а может и хуже быть». Но прикол в том, что ситуация такая, что если условный Шулявский мост не отремонтирован, и все молчат (типо, всё нормально, всех устраивает), то он с вероятностью 99% не будет отремонтирован никогда. Если где-то дают кому-то взятки и об этом тоже – молчок, то само оно собой не рассосётся.
И ситуация будет ещё хуже и – в ловушке рекурсии – снова нужно будет молчать чтоб «не усугублять».
Ну и, наконец, советую посмотреть на «Осаждённую крепость Россию» – там уже с «подрывом обороноспособности рейха и волей народа к победе» борются лет 15. В результате уже дошли до соболезнований Путе за пожары в Кемерово (sic!). Иначе – майдан и цветная революция. Сколько они на этом «бензине» наулучшали – можете оценить сами (отминусовав фактор нефтегаза). Опять же, стоит тогда задуматься: м.б. пример для подражания тогда нужно на востоке искать и начать строить вместе с ними счастливое чучхе?
Для меня показательным является мнение коллективного Запада: если там одобрям-с, значит ПАП и Ко идут правильной дорогой (как могли видеть, на выросший коммуналь и курс в теме не жаловался никогда), если уже там тыкают носом в коррупцию и за уши тянут – а эти изо всех сил сопротивляются – организовать АКС и т.п., то что-то в датском королевстве явно не так. Может, оно и не «суверенно» (такая вот позиция), но – как показывает практика – в наших реформах больше чем власть и население ан масс пока заинтересованы западные парамасоны.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:13

  Serg-ik написав:Парни, Вы это серьёзно?? Вы оба в шоке?
ванная 2*3 метра-примерно 33 квадрата , то есть 6-8 тыс грн за работу и вы в шоке?\
Я в шоке от того, что Вы в шоке от такой мелочи. JP решил проверить сможет ли он сэкономить на санузле пару тысяч гривасов...который не менее 10 лет будет с этой плиткой стоять...

Та да! Если везти коробок спичек, то только Камазом :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:38

Смета на работы (без материалов) по разводке электрики (разводка без коробок, все провода от всех точек идут в щиток)
квартира 130 кв.м

https://prnt.sc/jmi91o
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:24

Xenon То есть, укладка 1 метра кабеля-19-22 грн? Укладка 1 метра гофры-7 грн? Кабель не в гофре?
Более полутора километров провода в квартире-это....по -багатому...наверное...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:32

Serg-ik
1. Укладка кабеля, цены средние гляньте тут
https://www.vserabotniki.com/price/?region=9

2.гофра - это протяжка кабеля В гофру (изначально кабель и гофра продаются отдельно)

3. Такой метраж потому-что от КАЖдой точки идет кабель в щиток (без коррбок вообще); все трансформаторы ледов, вся инфраструктура, в щитке
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:37

  J_P написав:
... не спешить с покупкой. Весной-летом цены упадут на уровень 2003 года - "единичка" около 20 тысяч, "двушка" - 40 тысяч. А если рынок ипотечного кредитования к тому времени не оживет (а все идет к тому), то уже осенью квартиры будут продаваться по ценам 2000-2001 года – 10-15 тысяч за "единичку", 15-25 за "двушку".


как выяснилось,
даже курса 26 не хватило для исполнения желаний ( прогнозов)

И где беруться такие эсперДы?
Сравнить среднюю з/п в Киеве 2001 года и 2018 они не пробовали?
Или при росте доходов недвижка (по их мению) должна падать в цене?


И добавить кол. населения и учесть кол. старого + нового жилья.

P.S. Уже почти 2-а года выбираю дом (денег уже хватает), но жаба говорит, чтобы ещё подождал. И смотрю , а жаба была права. Цены падаю и падают. Правда не очень быстро. Жду обвала. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:52

Xenon Подскажите, сколько человеко-часов займёт эта работа в квартире на 130 метров?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:57

  Serg-ik написав:Xenon Подскажите, сколько человеко-часов займёт эта работа в квартире на 130 метров?

Разметка трасс,расчет материалов и раскладка проводов заняла у 2 человек окло 2,5 недель (квартира 2 уровня)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:04

  Xenon написав:
  Serg-ik написав:Xenon Подскажите, сколько человеко-часов займёт эта работа в квартире на 130 метров?

Разметка трасс,расчет материалов и раскладка проводов заняла у 2 человек окло 2,5 недель (квартира 2 уровня)

то есть 55000/2,5 нед*4 нед/2 чел= 44 тыс грн в мес на человека. Или 2,5 нед-не весь период работы?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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