Serg-ik
Конечно не весь, это только разводка проводов. Там грубо гтворя около 60 % от общей сметы потянуло
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:19
Serg-ik
Конечно не весь, это только разводка проводов. Там грубо гтворя около 60 % от общей сметы потянуло
Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50
Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:55
Даже услуги грузчиков выросли по сравнению с осенью раза в 1,5.
Занести 1 лист гипсокартона от парадного в квартиру лифтом 10-15грн. (100 листов и работы на 3 часа = 1000-1500 грн)
Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:11
В областном центре прораб на стройке 400-500 дол.
Тоже подтверждает, вся молодежь в Польше, здесь работают кому за 40.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нафига?
Вести отдельный провод к каждой точке, куда в жизни ничего не будет подключаться мощней, чем зарядка от телефона или 30-ваттный ноутбук? Даже египетские пирамиды с меньшим запасом строили.
Налицо стандартная разводка со стороны электриков. Хотите "по-багатому"? Не вопрос, готовьте денежки.
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