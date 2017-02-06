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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1189119011911192

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:19

Serg-ik
Конечно не весь, это только разводка проводов. Там грубо гтворя около 60 % от общей сметы потянуло
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:55

Даже услуги грузчиков выросли по сравнению с осенью раза в 1,5.
Занести 1 лист гипсокартона от парадного в квартиру лифтом 10-15грн. (100 листов и работы на 3 часа = 1000-1500 грн)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:11

  DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50


В областном центре прораб на стройке 400-500 дол.
Тоже подтверждает, вся молодежь в Польше, здесь работают кому за 40.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:3. Такой метраж потому-что от КАЖдой точки идет кабель в щиток (без коррбок вообще); все трансформаторы ледов, вся инфраструктура, в щитке

Нафига?
Вести отдельный провод к каждой точке, куда в жизни ничего не будет подключаться мощней, чем зарядка от телефона или 30-ваттный ноутбук? Даже египетские пирамиды с меньшим запасом строили.
Налицо стандартная разводка со стороны электриков. Хотите "по-багатому"? Не вопрос, готовьте денежки.
Vlad442
 
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