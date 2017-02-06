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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1189119011911192

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:19

Serg-ik
Конечно не весь, это только разводка проводов. Там грубо гтворя около 60 % от общей сметы потянуло
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:55

Даже услуги грузчиков выросли по сравнению с осенью раза в 1,5.
Занести 1 лист гипсокартона от парадного в квартиру лифтом 10-15грн. (100 листов и работы на 3 часа = 1000-1500 грн)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:11

  DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50


В областном центре прораб на стройке 400-500 дол.
Тоже подтверждает, вся молодежь в Польше, здесь работают кому за 40.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:3. Такой метраж потому-что от КАЖдой точки идет кабель в щиток (без коррбок вообще); все трансформаторы ледов, вся инфраструктура, в щитке

Нафига?
Вести отдельный провод к каждой точке, куда в жизни ничего не будет подключаться мощней, чем зарядка от телефона или 30-ваттный ноутбук? Даже египетские пирамиды с меньшим запасом строили.
Налицо стандартная разводка со стороны электриков. Хотите "по-багатому"? Не вопрос, готовьте денежки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:53

  Vlad442 написав:
  Xenon написав:3. Такой метраж потому-что от КАЖдой точки идет кабель в щиток (без коррбок вообще); все трансформаторы ледов, вся инфраструктура, в щитке

Нафига?
Вести отдельный провод к каждой точке, куда в жизни ничего не будет подключаться мощней, чем зарядка от телефона или 30-ваттный ноутбук? Даже египетские пирамиды с меньшим запасом строили.
Налицо стандартная разводка со стороны электриков. Хотите "по-багатому"? Не вопрос, готовьте денежки.

каждый ... как хочет; это было сугубо мое желание и мои тараканы, электрики выполнили мою забаганку и все.

у меня сосед решил что автономное отопление это лучше, выбил всю стяжку от строителей, закатал по всей квартире водяные теплые полы и подключил их к электрокотлу.

так что тут такое
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:21

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:«Начни с себя» – это просто такой способ переноса ответственности с неэффективно функционирующих институций на получателей их услуг. Как всегда, всё это преподносится в гипертрофированном виде типо «Порошенко гадит в подъезде» – т.е. высмеивание оппонента как эдакого эталонного совка-амёбы, которому нужно постановление ЦК КПСС и милиционер с нагайкой за спиной чтоб смывать воду в своём же туалете.

Либо переход на уровень «а тебе шо, самому тяжело сделать?»
Дворник: «Мне мало платят, в других дворах тоже грязно. А может это ты намусорил? Почему бы самому и не убрать, если не нравится?»
Учитель: «Если ребёнок старательный, а родители им занимаются, то можно и дома знания подтянуть, у меня нет времени и мне мало платят, что вы хотите?»
И так далее:
«Если нет горячей воды – поставь бойлер».
«Нет дорог – купи джЫп».
«Преступность – купи травмат».
Если не будет отопления или электричества, то, уверен, услышим: «Что, буржуйку или генератор слабо поставить?»
Но только не критикуй! Хотя критика – это кагбэ обратная связь, её анализ нужен для улучшений системы, но у нас (и в Запоребрике) критика «охранителями» приравнивается к пособничеству врагу.

При этом все эти Ли Куан Ю, Ататюрки, Пиночеты и даже самые «несоциалистические» персонажи вроде Тэтчер, на которых модно равняться, никогда не ждали «созревания» населения, а двигали свою политику с помощью принуждения. Но тут речь о революционной «переделке людей» и построении нового общества не идёт, о шведском или ещё каком-то социализме – тоже, сугубо о выполнении государством его базовых функций в рамках либеральной теории.
(Притом, например, опыт отечественной сферы услуг «отдых на море», доказывает, что рост стоимости услуг не несёт за собой обязательного повышения качества. Потом, правда, бузинесмены удивляются: а чо они в Турцию все едут? Сейчас аналогичное удивление по поводу Польши у работодателей. Но то такэ.)
...


Вся беда в том, что поток критики стимулируется сейчас теми, кто, если, не дай Бог, придет к власти, для критики просто не оставит времени. При этом часть из того, что пишут - отчасти или даже полностью справедливо, но при этом многое высосано из пальца или просто наглая ложь. А в чем смысл этой критики? В настоящее время он сводится только к одному: отжать у Пороха власть. А какая ему менее чем за год до выборов реальная альтернатива? Какая реальная альтернатива?
Короче, время для критики, ИМХО, неудачное.

А когда оно – время – было удачным для критики? В 2014-2015?
Далее. Да, тоже мысли такие были – «ну что-то ведь делается, а может и хуже быть». Но прикол в том, что ситуация такая, что если условный Шулявский мост не отремонтирован, и все молчат (типо, всё нормально, всех устраивает), то он с вероятностью 99% не будет отремонтирован никогда. Если где-то дают кому-то взятки и об этом тоже – молчок, то само оно собой не рассосётся.
И ситуация будет ещё хуже и – в ловушке рекурсии – снова нужно будет молчать чтоб «не усугублять».
Ну и, наконец, советую посмотреть на «Осаждённую крепость Россию» – там уже с «подрывом обороноспособности рейха и волей народа к победе» борются лет 15. В результате уже дошли до соболезнований Путе за пожары в Кемерово (sic!). Иначе – майдан и цветная революция. Сколько они на этом «бензине» наулучшали – можете оценить сами (отминусовав фактор нефтегаза). Опять же, стоит тогда задуматься: м.б. пример для подражания тогда нужно на востоке искать и начать строить вместе с ними счастливое чучхе?
Для меня показательным является мнение коллективного Запада: если там одобрям-с, значит ПАП и Ко идут правильной дорогой (как могли видеть, на выросший коммуналь и курс в теме не жаловался никогда), если уже там тыкают носом в коррупцию и за уши тянут – а эти изо всех сил сопротивляются – организовать АКС и т.п., то что-то в датском королевстве явно не так. Может, оно и не «суверенно» (такая вот позиция), но – как показывает практика – в наших реформах больше чем власть и население ан масс пока заинтересованы западные парамасоны.

Почему-то, когда восставший народ требовал огласить лидера, а со сцены Майдана кричали "Наш кандидат это вы - народ!", Мойше всё нравилось, а сейчас у них вдруг возник вопрос "Какая Парашенку альтернатива? Кто кандидат?". :!:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята и девчата. Жизнь проходит мимо. Давай в центр.
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Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:23

  Первый написав:Ребята и девчата. Жизнь проходит мимо. Давай в центр.
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...це вони склянні бокали тримають, чи пластикові? - Я б їм склянні - недовірив би! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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