airmax78 написав: Рыба-сом написав: «Начни с себя» – это просто такой способ переноса ответственности с неэффективно функционирующих институций на получателей их услуг. Как всегда, всё это преподносится в гипертрофированном виде типо «Порошенко гадит в подъезде» – т.е. высмеивание оппонента как эдакого эталонного совка-амёбы, которому нужно постановление ЦК КПСС и милиционер с нагайкой за спиной чтоб смывать воду в своём же туалете.



Либо переход на уровень «а тебе шо, самому тяжело сделать?»

Дворник: «Мне мало платят, в других дворах тоже грязно. А может это ты намусорил? Почему бы самому и не убрать, если не нравится?»

Учитель: «Если ребёнок старательный, а родители им занимаются, то можно и дома знания подтянуть, у меня нет времени и мне мало платят, что вы хотите?»

И так далее:

«Если нет горячей воды – поставь бойлер».

«Нет дорог – купи джЫп».

«Преступность – купи травмат».

Если не будет отопления или электричества, то, уверен, услышим: «Что, буржуйку или генератор слабо поставить?»

Но только не критикуй! Хотя критика – это кагбэ обратная связь, её анализ нужен для улучшений системы, но у нас (и в Запоребрике) критика «охранителями» приравнивается к пособничеству врагу.



При этом все эти Ли Куан Ю, Ататюрки, Пиночеты и даже самые «несоциалистические» персонажи вроде Тэтчер, на которых модно равняться, никогда не ждали «созревания» населения, а двигали свою политику с помощью принуждения. Но тут речь о революционной «переделке людей» и построении нового общества не идёт, о шведском или ещё каком-то социализме – тоже, сугубо о выполнении государством его базовых функций в рамках либеральной теории.

(Притом, например, опыт отечественной сферы услуг «отдых на море», доказывает, что рост стоимости услуг не несёт за собой обязательного повышения качества. Потом, правда, бузинесмены удивляются: а чо они в Турцию все едут? Сейчас аналогичное удивление по поводу Польши у работодателей. Но то такэ.)

...

«Начни с себя» – это просто такой способ переноса ответственности с неэффективно функционирующих институций на получателей их услуг. Как всегда, всё это преподносится в гипертрофированном виде типо «Порошенко гадит в подъезде» – т.е. высмеивание оппонента как эдакого эталонного совка-амёбы, которому нужно постановление ЦК КПСС и милиционер с нагайкой за спиной чтоб смывать воду в своём же туалете.Либо переход на уровень «а тебе шо, самому тяжело сделать?»Дворник: «Мне мало платят, в других дворах тоже грязно. А может это ты намусорил? Почему бы самому и не убрать, если не нравится?»Учитель: «Если ребёнок старательный, а родители им занимаются, то можно и дома знания подтянуть, у меня нет времени и мне мало платят, что вы хотите?»И так далее:«Если нет горячей воды – поставь бойлер».«Нет дорог – купи джЫп».«Преступность – купи травмат».Если не будет отопления или электричества, то, уверен, услышим: «Что, буржуйку или генератор слабо поставить?»Но только не критикуй! Хотя критика – это кагбэ обратная связь, её анализ нужен для улучшений системы, но у нас (и в Запоребрике) критика «охранителями» приравнивается к пособничеству врагу.При этом все эти Ли Куан Ю, Ататюрки, Пиночеты и даже самые «несоциалистические» персонажи вроде Тэтчер, на которых модно равняться, никогда не ждали «созревания» населения, а двигали свою политику с помощью принуждения. Но тут речь о революционной «переделке людей» и построении нового общества не идёт, о шведском или ещё каком-то социализме – тоже, сугубо о выполнении государством его базовых функций в рамках либеральной теории.(Притом, например, опыт отечественной сферы услуг «отдых на море», доказывает, что рост стоимости услуг не несёт за собой обязательного повышения качества. Потом, правда, бузинесмены удивляются: а чо они в Турцию все едут? Сейчас аналогичное удивление по поводу Польши у работодателей. Но то такэ.)...



Вся беда в том, что поток критики стимулируется сейчас теми, кто, если, не дай Бог, придет к власти, для критики просто не оставит времени. При этом часть из того, что пишут - отчасти или даже полностью справедливо, но при этом многое высосано из пальца или просто наглая ложь. А в чем смысл этой критики? В настоящее время он сводится только к одному: отжать у Пороха власть. А какая ему менее чем за год до выборов реальная альтернатива? Какая реальная альтернатива?

Короче, время для критики, ИМХО, неудачное. Вся беда в том, что поток критики стимулируется сейчас теми, кто, если, не дай Бог, придет к власти, для критики просто не оставит времени. При этом часть из того, что пишут - отчасти или даже полностью справедливо, но при этом многое высосано из пальца или просто наглая ложь. А в чем смысл этой критики? В настоящее время он сводится только к одному: отжать у Пороха власть. А какая ему менее чем за год до выборов реальная альтернатива? Какая реальная альтернатива?Короче, время для критики, ИМХО, неудачное.

А когда оно – время – было удачным для критики? В 2014-2015?Далее. Да, тоже мысли такие были – «ну что-то ведь делается, а может и хуже быть». Но прикол в том, что ситуация такая, что если условный Шулявский мост не отремонтирован, и все молчат (типо, всё нормально, всех устраивает), то он с вероятностью 99% не будет отремонтирован никогда. Если где-то дают кому-то взятки и об этом тоже – молчок, то само оно собой не рассосётся.И ситуация будет ещё хуже и – в ловушке рекурсии – снова нужно будет молчать чтоб «не усугублять».Ну и, наконец, советую посмотреть на «Осаждённую крепость Россию» – там уже с «подрывом обороноспособности рейха и волей народа к победе» борются лет 15. В результате уже дошли до соболезнований Путе за пожары в Кемерово (sic!). Иначе – майдан и цветная революция. Сколько они на этом «бензине» наулучшали – можете оценить сами (отминусовав фактор нефтегаза). Опять же, стоит тогда задуматься: м.б. пример для подражания тогда нужно на востоке искать и начать строить вместе с ними счастливое чучхе?Для меня показательным является мнение коллективного Запада: если там одобрям-с, значит ПАП и Ко идут правильной дорогой (как могли видеть, на выросший коммуналь и курс в теме не жаловался никогда), если уже там тыкают носом в коррупцию и за уши тянут – а эти изо всех сил сопротивляются – организовать АКС и т.п., то что-то в датском королевстве явно не так. Может, оно и не «суверенно» (такая вот позиция), но – как показывает практика – в наших реформах больше чем власть и население ан масс пока заинтересованы западные парамасоны.