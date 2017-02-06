а он тогда сколько получает?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:44
а он тогда сколько получает?
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Народ, ну что завтра индекс домика покажет?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:03
а вот кстати, ненамного больше! при том что у него несколько бригад... плюс в том что работает не руками в пыли, а головой, а доход ДО 70 тыс примерно
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:20
и износ машині, и риски попандоса
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:25
мінус один покупець на кржн
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати именно благодаря "юльке с ее контрактом" на данный момент Газпром одет на шашлык в Стокгольском арбитраже. фирташа отбрили от газовых денег какая жалость
а чё про Онищенко и темы с украинским газом молчите, которые освящены на верхних эшелонах действующей власти?
да и Ющ до "страшных" контрактов юльки "газовую сиську" газмяса сосал причмокивая...
...ничего личного просто констатация фактов
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
еще задорнов "правильно" подметил:
- американцы тупыыыыые....
- самолет упал потому что он тяжелее воздуха...
...стесняюсь спросить вы газмясова, любэ и кислоту на я.браузере тоже слушаете???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
реальный маньяк!
кстати я надеюсь кабель закладывается не Одесакабель а аутетничный из Германии?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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