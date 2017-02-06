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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1190119111921193

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:44

  DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50

а он тогда сколько получает?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, ну что завтра индекс домика покажет?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
  DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50

а он тогда сколько получает?

а вот кстати, ненамного больше! при том что у него несколько бригад... плюс в том что работает не руками в пыли, а головой, а доход ДО 70 тыс примерно
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:20

  DmitryK написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50

а он тогда сколько получает?

а вот кстати, ненамного больше! при том что у него несколько бригад... плюс в том что работает не руками в пыли, а головой, а доход ДО 70 тыс примерно

и износ машині, и риски попандоса
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:25

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Васенька
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить

кстати именно благодаря "юльке с ее контрактом" на данный момент Газпром одет на шашлык в Стокгольском арбитраже. фирташа отбрили от газовых денег какая жалость :mrgreen:
а чё про Онищенко и темы с украинским газом молчите, которые освящены на верхних эшелонах действующей власти?
да и Ющ до "страшных" контрактов юльки "газовую сиську" газмяса сосал причмокивая...

...ничего личного просто констатация фактов 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Как правильно подметил Задорнов : это только у европейцев три сына вкалывали и выращивали х-рен знает сколько лет для своего отца молодильные яблоки. В славянском варианте этой сказки сыновья просто пошли и скоммуниздили их....

еще задорнов "правильно" подметил:
- американцы тупыыыыые....
- самолет упал потому что он тяжелее воздуха...

...стесняюсь спросить вы газмясова, любэ и кислоту на я.браузере тоже слушаете??? :evil:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:Такой метраж потому-что от КАЖдой точки идет кабель в щиток (без коррбок вообще); все трансформаторы ледов, вся инфраструктура, в щитке

реальный маньяк!
кстати я надеюсь кабель закладывается не Одесакабель а аутетничный из Германии? :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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