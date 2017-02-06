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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1190119111921193

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:25

https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... J2Pz8.dpbs
мінус один покупець на кржн :)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить

кстати именно благодаря "юльке с ее контрактом" на данный момент Газпром одет на шашлык в Стокгольском арбитраже. фирташа отбрили от газовых денег какая жалость :mrgreen:
а чё про Онищенко и темы с украинским газом молчите, которые освящены на верхних эшелонах действующей власти?
да и Ющ до "страшных" контрактов юльки "газовую сиську" газмяса сосал причмокивая...

...ничего личного просто констатация фактов 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:Такой метраж потому-что от КАЖдой точки идет кабель в щиток (без коррбок вообще); все трансформаторы ледов, вся инфраструктура, в щитке

реальный маньяк!
кстати я надеюсь кабель закладывается не Одесакабель а аутетничный из Германии? :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:05

  Прохожий написав:
  Xenon написав:Такой метраж потому-что от КАЖдой точки идет кабель в щиток (без коррбок вообще); все трансформаторы ледов, вся инфраструктура, в щитке

реальный маньяк!
кстати я надеюсь кабель закладывается не Одесакабель а аутетничный из Германии? :twisted:

А трансформаторы зачем? Леды 220 закончились в магазине? Вы не работаете в нашем правительстве? Только они отметают все худшие варианты и придумывают свой - ещё более дорогой и бездумный вариант. Если такой осторожный то разведите розетки отдельно - лампы отдельно из каждой комнаты. Бойлер, плита, кондиционеры - отдельные провода и соответственно пакетники. На кухню более мощную проводку в целом т.к. много бытовых приборов, которые одновременно могут работать. Чем отличается вывод на вытяжку, духовку и т.п. от розетки? Мир перевернулся ...
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:57

  Vlad442 написав:
  Xenon написав:3. Такой метраж потому-что от КАЖдой точки идет кабель в щиток (без коррбок вообще); все трансформаторы ледов, вся инфраструктура, в щитке

Нафига?
Вести отдельный провод к каждой точке, куда в жизни ничего не будет подключаться мощней, чем зарядка от телефона или 30-ваттный ноутбук? Даже египетские пирамиды с меньшим запасом строили.
Налицо стандартная разводка со стороны электриков. Хотите "по-багатому"? Не вопрос, готовьте денежки.

у меня тоже каждый кондей на отдельном проводе, бойлер, тёплые полы. Дорого получилось. Но у меня натяжные потолки поэтому проводку не штробили а по потолку кидали.
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