мінус один покупець на кржн
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:25
мінус один покупець на кржн
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати именно благодаря "юльке с ее контрактом" на данный момент Газпром одет на шашлык в Стокгольском арбитраже. фирташа отбрили от газовых денег какая жалость
а чё про Онищенко и темы с украинским газом молчите, которые освящены на верхних эшелонах действующей власти?
да и Ющ до "страшных" контрактов юльки "газовую сиську" газмяса сосал причмокивая...
...ничего личного просто констатация фактов
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
реальный маньяк!
кстати я надеюсь кабель закладывается не Одесакабель а аутетничный из Германии?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:05
А трансформаторы зачем? Леды 220 закончились в магазине? Вы не работаете в нашем правительстве? Только они отметают все худшие варианты и придумывают свой - ещё более дорогой и бездумный вариант. Если такой осторожный то разведите розетки отдельно - лампы отдельно из каждой комнаты. Бойлер, плита, кондиционеры - отдельные провода и соответственно пакетники. На кухню более мощную проводку в целом т.к. много бытовых приборов, которые одновременно могут работать. Чем отличается вывод на вытяжку, духовку и т.п. от розетки? Мир перевернулся ...
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:57
у меня тоже каждый кондей на отдельном проводе, бойлер, тёплые полы. Дорого получилось. Но у меня натяжные потолки поэтому проводку не штробили а по потолку кидали.
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