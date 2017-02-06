Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а юльку за один ее контракт с газпромом на органы давно надо было пустить
кстати именно благодаря "юльке с ее контрактом" на данный момент Газпром одет на шашлык в Стокгольском арбитраже. фирташа отбрили от газовых денег какая жалость а чё про Онищенко и темы с украинским газом молчите, которые освящены на верхних эшелонах действующей власти? да и Ющ до "страшных" контрактов юльки "газовую сиську" газмяса сосал причмокивая...
...ничего личного просто констатация фактов
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Xenon написав:Такой метраж потому-что от КАЖдой точки идет кабель в щиток (без коррбок вообще); все трансформаторы ледов, вся инфраструктура, в щитке
реальный маньяк! кстати я надеюсь кабель закладывается не Одесакабель а аутетничный из Германии?
А трансформаторы зачем? Леды 220 закончились в магазине? Вы не работаете в нашем правительстве? Только они отметают все худшие варианты и придумывают свой - ещё более дорогой и бездумный вариант. Если такой осторожный то разведите розетки отдельно - лампы отдельно из каждой комнаты. Бойлер, плита, кондиционеры - отдельные провода и соответственно пакетники. На кухню более мощную проводку в целом т.к. много бытовых приборов, которые одновременно могут работать. Чем отличается вывод на вытяжку, духовку и т.п. от розетки? Мир перевернулся ...
Xenon написав:3. Такой метраж потому-что от КАЖдой точки идет кабель в щиток (без коррбок вообще); все трансформаторы ледов, вся инфраструктура, в щитке
Нафига? Вести отдельный провод к каждой точке, куда в жизни ничего не будет подключаться мощней, чем зарядка от телефона или 30-ваттный ноутбук? Даже египетские пирамиды с меньшим запасом строили. Налицо стандартная разводка со стороны электриков. Хотите "по-багатому"? Не вопрос, готовьте денежки.
у меня тоже каждый кондей на отдельном проводе, бойлер, тёплые полы. Дорого получилось. Но у меня натяжные потолки поэтому проводку не штробили а по потолку кидали.
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Октябрь будет вообще грустным на КРЖН, наложится много факторов. И демография, и сдача "домов-стен" типа Заречного, безусловная сдача Эврики и Патриотики. Но это уже будет "дном-дна". Уже в сентябре начнутся робкие голоса что первички на этапе "воздух над котлованом" как бы и нет. И начнутся судорожные попытки вложится успеть в условный Оранж сити.
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