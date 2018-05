Додано: Суб 26 тра, 2018 06:59

DmitryK написав: получается, кто работает, а не бухает, то да... маячня Франт это твои одинаковые 100500 постов про каир и могадишо, я поделился реальными данными, и я не клон респекта прошу заметить, и не рыл



тут реальные данные мало кого интересуют, проверено неоднократно - мой пост с ценами реальных сделок, к примеру, набрал всего пару лайков, зато пространная сумбурная рефлексия офисного задрота на тему «эх ребята, все не так» срывает овации, очень популярны зрада и жалобы на жизнь - такие посты тоже всегда встречают одобрение и поддержку, зато призывы и предложения поработать, «начать с себя» - отторжение и баттхерт

тут реальные данные мало кого интересуют, проверено неоднократно - мой пост с ценами реальных сделок, к примеру, набрал всего пару лайков, зато пространная сумбурная рефлексия офисного задрота на тему «эх ребята, все не так» срывает овации, очень популярны зрада и жалобы на жизнь - такие посты тоже всегда встречают одобрение и поддержку, зато призывы и предложения поработать, «начать с себя» - отторжение и баттхерт

ну нравится людям страдать и быть в роли вечной жертвы, признавать шо твое незавидное положение является следствием твоей же собственной лени и никчемности никто не хочет

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.