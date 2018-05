Додано: Суб 26 тра, 2018 07:54



смотреть лучше на большом мониторе



https://www.skypixel.com/photos/shevche ... 1527311652 нате вам лучше еще одну шикарную панорамку центра для хорошего субботнего настроения)смотреть лучше на большом мониторе

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.