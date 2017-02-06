смотреть лучше на большом мониторе
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 тра, 2018 07:54
нате вам лучше еще одну шикарную панорамку центра для хорошего субботнего настроения)
смотреть лучше на большом мониторе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:05
понимаю пана франта. тяжело смириться с тем, что толковый строитель зарабатывает больше проффессора" но такова жизнь...
кстати пан франт сам ответил на свой вопрос- вот те кто тут не могли заработать 30 тыс те и уехали в польшу... а кто может, остался
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:24
ЖК метрополь.
Цена 3200 долл за метр, выше 7го этажа
Дешевей ещё будет?
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:24
Сделайте пожалуйста отдельную тему, и продублируйте туда пожалуйста все ваши панорамы. Не могу найти предыдущие. Хороший материал.
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