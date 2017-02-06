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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1191119211931194

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 07:54

нате вам лучше еще одну шикарную панорамку центра для хорошего субботнего настроения)
смотреть лучше на большом мониторе

https://www.skypixel.com/photos/shevche ... 1527311652
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:05

понимаю пана франта. тяжело смириться с тем, что толковый строитель зарабатывает больше проффессора" но такова жизнь...
кстати пан франт сам ответил на свой вопрос- вот те кто тут не могли заработать 30 тыс те и уехали в польшу... а кто может, остался
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:24

ЖК метрополь.
Цена 3200 долл за метр, выше 7го этажа
Дешевей ещё будет?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:24

  kingkongovets написав:нате вам лучше еще одну шикарную панорамку центра для хорошего субботнего настроения)
смотреть лучше на большом мониторе

https://www.skypixel.com/photos/shevche ... 1527311652

Сделайте пожалуйста отдельную тему, и продублируйте туда пожалуйста все ваши панорамы. Не могу найти предыдущие. Хороший материал.
hume
 
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