смотреть лучше на большом мониторе
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 тра, 2018 07:54
нате вам лучше еще одну шикарную панорамку центра для хорошего субботнего настроения)
смотреть лучше на большом мониторе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:05
понимаю пана франта. тяжело смириться с тем, что толковый строитель зарабатывает больше проффессора" но такова жизнь...
кстати пан франт сам ответил на свой вопрос- вот те кто тут не могли заработать 30 тыс те и уехали в польшу... а кто может, остался
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:24
ЖК метрополь.
Цена 3200 долл за метр, выше 7го этажа
Дешевей ещё будет?
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:24
Сделайте пожалуйста отдельную тему и продублируйте туда пожалуйста все ваши панорамы. Не могу найти предыдущие. Хороший материал, но теряется.
Пс
Или может модератор вынесет
Востаннє редагувалось hume в Суб 26 тра, 2018 08:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:26
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:30
hume
проверьте лс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:44
Уровень чего? МОПов, размера сисек у кобыл нам рецепшене, величины охраняемой придомовой с английской лужайкой? Институтская или Круглоуниверситетская с Мариинкой в том месте не вырастет(атмосфера) вместе с последней проданной квартирой за лям.
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:49
Це як частина менталітету: дівчина на авто - насосала, купив квартиру - злочинець. Аркада добудує евріку - брехня і розвод. Добудовує те що стояло 10 років - Все рівно не так. Все не ТАК!!!!
А що сам зробив щоб було так???? І тут величезна ......
Всім процвітання!
Додано: Суб 26 тра, 2018 09:10
Всего того, что вы перечислили + может какие то свои плюшки. Мариинка в этом месте не вырастет, но не всем, как оказалось, она нужна . Метражи Грушевского, Липськой вежи, даймонда не всем по зубам, да и цена подороже. А вот если сравнивать цену 3 куе, то естественно исторический центр выиграет, вот только не строят там, пока
Додано: Суб 26 тра, 2018 09:16
ХЗ. Это уже ценовой сегмент частного дома неплохом месте в Киеве. Кто ЦА?
Пример из своего круга общения:
Человек (региональный хеед) последние 3 года имеет доход овер 100 000 евро в год. До этого, на протяжении более 10 лет, имел около 60 000 евро в год.
До последнего времени жил в панельке в спальнике. Сейчас купил 3к в Яскравом.
Человек любитель утренних пробежек с купанием в любое время года. Министерка рядом.
Среди моих знакомых, что бы мог потянуть покупки квартир в супермодных домах, разговоры о ЦП, НЛ и пр.ТТ вызывают саркастическую улыбку. Типа- Привет Лохам.
Частные дома и строят и покупают.
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