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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1192119311941195>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 07:54

нате вам лучше еще одну шикарную панорамку центра для хорошего субботнего настроения)
смотреть лучше на большом мониторе

https://www.skypixel.com/photos/shevche ... 1527311652
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:05

понимаю пана франта. тяжело смириться с тем, что толковый строитель зарабатывает больше проффессора" но такова жизнь...
кстати пан франт сам ответил на свой вопрос- вот те кто тут не могли заработать 30 тыс те и уехали в польшу... а кто может, остался
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:24

ЖК метрополь.
Цена 3200 долл за метр, выше 7го этажа
Дешевей ещё будет?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:24

  kingkongovets написав:нате вам лучше еще одну шикарную панорамку центра для хорошего субботнего настроения)
смотреть лучше на большом мониторе

https://www.skypixel.com/photos/shevche ... 1527311652

Сделайте пожалуйста отдельную тему и продублируйте туда пожалуйста все ваши панорамы. Не могу найти предыдущие. Хороший материал, но теряется.

Пс
Или может модератор вынесет
Востаннє редагувалось hume в Суб 26 тра, 2018 08:27, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:26

  X-Fresh написав:ЖК метрополь.
Цена 3200 долл за метр, выше 7го этажа
Дешевей ещё будет?

На такой товар будет свой покупатель, нищебродов отсеивают с самого начала. Но и уровень должен быть соответствующий.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:30

hume

проверьте лс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:44

  hume написав:
  X-Fresh написав:ЖК метрополь.
Цена 3200 долл за метр, выше 7го этажа
Дешевей ещё будет?

На такой товар будет свой покупатель, нищебродов отсеивают с самого начала. Но и уровень должен быть соответствующий.

Уровень чего? МОПов, размера сисек у кобыл нам рецепшене, величины охраняемой придомовой с английской лужайкой? Институтская или Круглоуниверситетская с Мариинкой в том месте не вырастет(атмосфера) вместе с последней проданной квартирой за лям.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:49

  kingkongovets написав:
  DmitryK написав:получается, кто работает, а не бухает, то да... маячня Франт это твои одинаковые 100500 постов про каир и могадишо, я поделился реальными данными, и я не клон респекта прошу заметить, и не рыл


тут реальные данные мало кого интересуют, проверено неоднократно - мой пост с ценами реальных сделок, к примеру, набрал всего пару лайков, зато пространная сумбурная рефлексия офисного задрота на тему «эх ребята, все не так» срывает овации, очень популярны зрада и жалобы на жизнь - такие посты тоже всегда встречают одобрение и поддержку, зато призывы и предложения поработать, «начать с себя» - отторжение и баттхерт
ну нравится людям страдать и быть в роли вечной жертвы, признавать шо твое незавидное положение является следствием твоей же собственной лени и никчемности никто не хочет

Це як частина менталітету: дівчина на авто - насосала, купив квартиру - злочинець. Аркада добудує евріку - брехня і розвод. Добудовує те що стояло 10 років - Все рівно не так. Все не ТАК!!!!
А що сам зробив щоб було так???? І тут величезна ......Зображення
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:10

  барабашов написав:Уровень чего? МОПов, размера сисек у кобыл нам рецепшене, величины охраняемой придомовой с английской лужайкой? Институтская или Круглоуниверситетская с Мариинкой в том месте не вырастет(атмосфера) вместе с последней проданной квартирой за лям.

Всего того, что вы перечислили + может какие то свои плюшки. Мариинка в этом месте не вырастет, но не всем, как оказалось, она нужна :shock: . Метражи Грушевского, Липськой вежи, даймонда не всем по зубам, да и цена подороже. А вот если сравнивать цену 3 куе, то естественно исторический центр выиграет, вот только не строят там, пока :wink:
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:16

  hume написав:
  X-Fresh написав:ЖК метрополь.
Цена 3200 долл за метр, выше 7го этажа
Дешевей ещё будет?

На такой товар будет свой покупатель, нищебродов отсеивают с самого начала. Но и уровень должен быть соответствующий.

ХЗ. Это уже ценовой сегмент частного дома неплохом месте в Киеве. Кто ЦА?
Пример из своего круга общения:
Человек (региональный хеед) последние 3 года имеет доход овер 100 000 евро в год. До этого, на протяжении более 10 лет, имел около 60 000 евро в год.
До последнего времени жил в панельке в спальнике. Сейчас купил 3к в Яскравом.
Человек любитель утренних пробежек с купанием в любое время года. Министерка рядом.
Среди моих знакомых, что бы мог потянуть покупки квартир в супермодных домах, разговоры о ЦП, НЛ и пр.ТТ вызывают саркастическую улыбку. Типа- Привет Лохам.
Частные дома и строят и покупают.
UA
 
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