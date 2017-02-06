Додано: Суб 26 тра, 2018 09:18

DmitryK написав: ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50 ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50

Разговаривал месяца три назад на эту тему с прорабом, говорит в среднем штука в день работги имеют. Там проблема в объеме работ, иногда из за разных ограничений невозможно выполнить на 30 кгрн, выходные, ограничения на шум после 19 00, выход из строя инструмента, невозможность перепрыгнуть из объекта на объект без потери дней и тд и тп. С сегодняшними ценами на строительные работы такие зп это реально. Но вот я что то не хочу ремонтироваться по таким ценам.ПСК примеру мне показали смету на ремонт двушки 75 квадратов на 315 кгрн ( с плиткой по 250)У этих же ребят я отремонтировал 100 метров в 2015 за 150 кгрнВот только незадача, в 315 кгрн ещё не входили всякие заносы, выносы и демонтаж. Так что я в шоке был от роста цен на стройку.