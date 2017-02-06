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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1192119311941195

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:18

  DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50

Разговаривал месяца три назад на эту тему с прорабом, говорит в среднем штука в день работги имеют. Там проблема в объеме работ, иногда из за разных ограничений невозможно выполнить на 30 кгрн, выходные, ограничения на шум после 19 00, выход из строя инструмента, невозможность перепрыгнуть из объекта на объект без потери дней и тд и тп. С сегодняшними ценами на строительные работы такие зп это реально. Но вот я что то не хочу ремонтироваться по таким ценам.

ПС
К примеру мне показали смету на ремонт двушки 75 квадратов на 315 кгрн ( с плиткой по 250)

У этих же ребят я отремонтировал 100 метров в 2015 за 150 кгрн

Вот только незадача, в 315 кгрн ещё не входили всякие заносы, выносы и демонтаж. Так что я в шоке был от роста цен на стройку.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:19

  UA написав:
  hume написав:
  X-Fresh написав:ЖК метрополь.
Цена 3200 долл за метр, выше 7го этажа
Дешевей ещё будет?

На такой товар будет свой покупатель, нищебродов отсеивают с самого начала. Но и уровень должен быть соответствующий.

ХЗ. Это уже ценовой сегмент частного дома неплохом месте в Киеве. Кто ЦА?
Пример из своего круга общения:
Человек (региональный хеед) последние 3 года имеет доход овер 100 000 евро в год. До этого, на протяжении более 10 лет, имел около 60 000 евро в год.
До последнего времени жил в панельке в спальнике. Сейчас купил 3к в Яскравом.
Человек любитель утренних пробежек с купанием в любое время года. Министерка рядом.
Среди моих знакомых, что бы мог потянуть покупки квартир в супермодных домах, разговоры о ЦП, НЛ и пр.ТТ вызывают саркастическую улыбку. Типа- Привет Лохам.
Частные дома и строят и покупают.

частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Домик по прежнему вниз...
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:24

  UA написав:
  hume написав:
  X-Fresh написав:ЖК метрополь.
Цена 3200 долл за метр, выше 7го этажа
Дешевей ещё будет?

На такой товар будет свой покупатель, нищебродов отсеивают с самого начала. Но и уровень должен быть соответствующий.

ХЗ. Это уже ценовой сегмент частного дома неплохом месте в Киеве. Кто ЦА?
Пример из своего круга общения:
Человек (региональный хеед) последние 3 года имеет доход овер 100 000 евро в год. До этого, на протяжении более 10 лет, имел около 60 000 евро в год.
До последнего времени жил в панельке в спальнике. Сейчас купил 3к в Яскравом.
Человек любитель утренних пробежек с купанием в любое время года. Министерка рядом.
Среди моих знакомых, что бы мог потянуть покупки квартир в супермодных домах, разговоры о ЦП, НЛ и пр.ТТ вызывают саркастическую улыбку. Типа- Привет Лохам.
Частные дома и строят и покупают.

Вы из своего круга берёте пример. Можно взять не из вашего, много кому ещё падает на голову

ПС
Кульбаба бы явно не купила в яскравом и смотрелась бы не органично в панельке (кульбаба образ собирательный)

Бизнесмены (знакомые К-вца) могут влажить 300 куе, но вот Метрополь поинтересней, чем ФК2
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:33

  hume написав:
Бизнесмены (знакомые К-вца) могут влажить 300 куе, но вот Метрополь поинтересней, чем ФК2


предлагал - дюже дорого, говорят
хотя я на их месте пожертвовал бы метражом ради качества и локации, но для них 100 метров = "сидеть друг у друга на голове"
молодежь)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:41

  hume написав:Вы из своего круга берёте пример. Можно взять не из вашего, много кому ещё падает на голову

ПС
Кульбаба бы явно не купила в яскравом и смотрелась бы не органично в панельке (кульбаба образ собирательный)

Бизнесмены (знакомые К-вца) могут влажить 300 куе, но вот Метрополь поинтересней, чем ФК2

По видимому те, кому "упало на голову", и есть ЦА модных домов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:44

  Frant написав:
  DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50

Тобто пересічний робітник на будівництві за 3 роки може відкласти на купівлю 2к бюджетної квартири біля метро в столиці? Сам хоч віриш в таку маячню???


Т.е. будет дорожать ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:49

  hume написав:Разговаривал месяца три назад на эту тему с прорабом, говорит в среднем штука в день работги имеют. Там проблема в объеме работ, иногда из за разных ограничений невозможно выполнить на 30 кгрн, выходные, ограничения на шум после 19 00, выход из строя инструмента, невозможность перепрыгнуть из объекта на объект без потери дней и тд и тп. С сегодняшними ценами на строительные работы такие зп это реально. Но вот я что то не хочу ремонтироваться по таким ценам.

ПС
К примеру мне показали смету на ремонт двушки 75 квадратов на 315 кгрн ( с плиткой по 250)

У этих же ребят я отремонтировал 100 метров в 2015 за 150 кгрн

Вот только незадача, в 315 кгрн ещё не входили всякие заносы, выносы и демонтаж. Так что я в шоке был от роста цен на стройку.

Это последствия перекосов в профориентации молодежи в последние 25 лет.
Скоро девушки брачного возраста, начнут игнорировать финансистов, банкиров, юристов, а искать женихов среди каменщиков, плиточников и сантехников :mrgreen:
А что? Последние хоть семью прокормить смогут, а не месяцами безуспешно рассылать резюме и ходить по собеседованиям претендуя на несчастные 15 000 грн.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:00

  Оранжевый-хит сезона написав:частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт

Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного дома, то на развалины?
UA
 
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