RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1193119411951196

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:05

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт

Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?

В хорошей черте города очень дорого
hume
 
Повідомлень: 4440
З нами з: 27.12.12
Подякував: 336 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:13

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт

Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?

А що порівнювати?
Будинок однозначно дорожче і геморойніше.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12659
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1652 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:16

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт

Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?


а шо - можно и сравнить, благо опыт есть
кроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистику
особенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии)
лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 26 тра, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3635
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:18

ЖК Липинка, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/474/view/zk-lipinka
baraka
 
Повідомлень: 4445
З нами з: 09.10.12
Подякував: 651 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:27

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт

Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?

лично вы жили в частном доме?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18640
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:33

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт

Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?


а шо - можно и сравнить, благо опыт есть
кроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистику
особенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии)
лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи

всё придумано до нас:
лувр и версаль
зимний дворец и петергоф
букингемский дворец и виндзорский замок
но всегда найдётся пионер который считает себя умнее всех... даже если у этого пионера пузо больше чем у беременной, два крузака и трое детей от двух жён :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18640
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:34

  Первый написав:А що порівнювати?
Будинок однозначно дорожче і геморойніше.


Цена метра в частном доме как правило ниже.
К примеру, сравнить НЛ и частный сектор расположенный между НЛ и Зализнычным шоссе.
ПС. Зачем сравнивать частный дом в Васильковском районе и квартиру в Печерском районе?
Это совершенно разный стиль жизни.
UA
 
Повідомлень: 2727
З нами з: 19.07.08
Подякував: 198 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:46

  Оранжевый-хит сезона написав:лично вы жили в частном доме?

Да. 35 км от КП.
А вы жили в частном доме в черте города?
ПС. я на 9.00 на работу не езжу.
Несколько знакомых живут в частных секторах в черте города.
О квартирах говорят с презрением.
Правда частные сектора - недалеко от печерского Бот. сада... на Олеговской горе (возле Житнего рынка)... Нивки... ул. Белицкая (Липинка). Последние стали ворчать и говорить о переезде после начала застройки района человейниками.
UA
 
Повідомлень: 2727
З нами з: 19.07.08
Подякував: 198 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:59

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:лично вы жили в частном доме?

Да. 35 км от КП.
А вы жили в частном доме в черте города?
ПС. я на 9.00 на работу не езжу.
Несколько знакомых живут в частных секторах в черте города.
О квартирах говорят с презрением.
Правда частные сектора - недалеко от печерского Бот. сада... на Олеговской горе (возле Житнего рынка)... Нивки... ул. Белицкая (Липинка). Последние стали ворчать и говорить о переезде после начала застройки района человейниками.

снег лопатой сами чистят? бетонируют, гребут листья?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18640
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1193119411951196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1074, 1075, 1076
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10759 1954679
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 тра, 2018 09:33
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84042
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23579
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.