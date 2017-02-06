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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 тра, 2018 10:05
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт
Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?
В хорошей черте города очень дорого
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Додано: Суб 26 тра, 2018 10:13
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт
Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?
А що порівнювати?
Будинок однозначно дорожче і геморойніше.
Всім процвітання!
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Додано: Суб 26 тра, 2018 10:16
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт
Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?
а шо - можно и сравнить, благо опыт есть
кроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистику
особенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии)
лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 26 тра, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 10:18
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Додано: Суб 26 тра, 2018 10:27
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт
Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?
лично вы жили в частном доме?
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Додано: Суб 26 тра, 2018 10:33
kingkongovets написав: UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт
Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?
а шо - можно и сравнить, благо опыт есть
кроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистику
особенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии)
лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи
всё придумано до нас:
лувр и версаль
зимний дворец и петергоф
букингемский дворец и виндзорский замок
но всегда найдётся пионер который считает себя умнее всех... даже если у этого пионера пузо больше чем у беременной, два крузака и трое детей от двух жён
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Суб 26 тра, 2018 10:34
Первый написав:
А що порівнювати?
Будинок однозначно дорожче і геморойніше.
Цена метра в частном доме как правило ниже.
К примеру, сравнить НЛ и частный сектор расположенный между НЛ и Зализнычным шоссе.
ПС. Зачем сравнивать частный дом в Васильковском районе и квартиру в Печерском районе?
Это совершенно разный стиль жизни.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 10:46
Оранжевый-хит сезона написав:
лично вы жили в частном доме?
Да. 35 км от КП.
А вы жили в частном доме в черте города?
ПС. я на 9.00 на работу не езжу.
Несколько знакомых живут в частных секторах в черте города.
О квартирах говорят с презрением.
Правда частные сектора - недалеко от печерского Бот. сада... на Олеговской горе (возле Житнего рынка)... Нивки... ул. Белицкая (Липинка). Последние стали ворчать и говорить о переезде после начала застройки района человейниками.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 10:59
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
лично вы жили в частном доме?
Да. 35 км от КП.
А вы жили в частном доме в черте города?
ПС. я на 9.00 на работу не езжу.
Несколько знакомых живут в частных секторах в черте города.
О квартирах говорят с презрением.
Правда частные сектора - недалеко от печерского Бот. сада... на Олеговской горе (возле Житнего рынка)... Нивки... ул. Белицкая (Липинка). Последние стали ворчать и говорить о переезде после начала застройки района человейниками.
снег лопатой сами чистят? бетонируют, гребут листья?
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