Додано: Суб 26 тра, 2018 13:27

reus написав: kingkongovets написав: UA написав: [quote="4373723:Оранжевый-хит сезона"]

частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт [quote="4373723:Оранжевый-хит сезона"]частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт

Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины? Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?



а шо - можно и сравнить, благо опыт есть

кроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистику

особенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии)

лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи а шо - можно и сравнить, благо опыт естькроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистикуособенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии)лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи

У меня есть дом 7 км от черты города в хорошем месте. Живу только летом на выходные. Присматривают и ухаживают за домом близкие родственники. Финансово оч. дорого и потеря времени на дорогу.

Переселюсь полностью только на пенсию, только когда физически не смогу работать.[/quote]







у меня дача в старых петривцях, это канешна не элитный круглик, но тож ниче) У меня есть дом 7 км от черты города в хорошем месте. Живу только летом на выходные. Присматривают и ухаживают за домом близкие родственники. Финансово оч. дорого и потеря времени на дорогу.Переселюсь полностью только на пенсию, только когда физически не смогу работать.[/quote]у меня дача в старых петривцях, это канешна не элитный круглик, но тож ниче)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.