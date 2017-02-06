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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1194119511961197

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:03

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт

Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?


а шо - можно и сравнить, благо опыт есть
кроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистику
особенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии)
лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи

У меня есть дом 7 км от черты города в хорошем месте. Живу только летом на выходные. Присматривают и ухаживают за домом близкие родственники. Финансово оч. дорого и потеря времени на дорогу.
Переселюсь полностью только на пенсию, только когда физически не смогу работать.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:04

  UA написав:
  Первый написав:А що порівнювати?
Будинок однозначно дорожче і геморойніше.


Цена метра в частном доме как правило ниже.
К примеру, сравнить НЛ и частный сектор расположенный между НЛ и Зализнычным шоссе.
ПС. Зачем сравнивать частный дом в Васильковском районе и квартиру в Печерском районе?
Это совершенно разный стиль жизни.


Почему просто не сказать согласен?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:23

  airmax78 написав:Картина маслом: двор на Саксаганского (недалеко от РТ, кстати), детская площадка. На удивление большая. Покрыта толстым слоем песка. 3 мамы с детьми. У одной ребенок попросился в туалет. В центре площадки. Мама без колебаний начинает снимать с него штаны, прямо там где стояли. Две другие кричат ей - отведи в сторону. Она им: да какая разница?...


Да и впрямь какая разница если слой песка толстый. 8)
Кстати если бы сделали замечание маме, то узнали бы о себе много нового.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:57

  vladimir07 написав:
  DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50


А почему сматываются в Польшу, если оттуда 30к (и это минимум здесь) не привезти, почему здесь не работать ?
Может Уно подскажет каковы реальные выплаты рабочим у застройщиков ?

монолитчики 20-25 получают, если заливка оголовок свай то и 40 000 может быть, но это как вы понимаете раз в году...
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:02

  reus написав:
  kingkongovets написав:
  UA написав:Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?


а шо - можно и сравнить, благо опыт есть
кроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистику
особенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии)
лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи

У меня есть дом 7 км от черты города в хорошем месте. Живу только летом на выходные. Присматривают и ухаживают за домом близкие родственники. Финансово оч. дорого и потеря времени на дорогу.
Переселюсь полностью только на пенсию, только когда физически не смогу работать.

я в этом году уже 10 лет как живу летом на даче
сегодня привёз стиралку и телевизор
на следующих выходных переезжаем до конца августа
при этом это именно дача, хотя горячая вода и в душе и на кухне и унитаз как в городе, в остальном просто коробочка из вагонки, скрепленная обойками :)
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

reus написав:
  kingkongovets написав:
  UA написав:[quote="4373723:Оранжевый-хит сезона"]
частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт

Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?


а шо - можно и сравнить, благо опыт есть
кроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистику
особенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии)
лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи

У меня есть дом 7 км от черты города в хорошем месте. Живу только летом на выходные. Присматривают и ухаживают за домом близкие родственники. Финансово оч. дорого и потеря времени на дорогу.
Переселюсь полностью только на пенсию, только когда физически не смогу работать.[/quote]

ЗображенняЗображення

у меня дача в старых петривцях, это канешна не элитный круглик, но тож ниче)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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