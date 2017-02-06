Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт
Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?
а шо - можно и сравнить, благо опыт есть кроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистику особенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии) лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи
У меня есть дом 7 км от черты города в хорошем месте. Живу только летом на выходные. Присматривают и ухаживают за домом близкие родственники. Финансово оч. дорого и потеря времени на дорогу. Переселюсь полностью только на пенсию, только когда физически не смогу работать.
Первый написав:А що порівнювати? Будинок однозначно дорожче і геморойніше.
Цена метра в частном доме как правило ниже. К примеру, сравнить НЛ и частный сектор расположенный между НЛ и Зализнычным шоссе. ПС. Зачем сравнивать частный дом в Васильковском районе и квартиру в Печерском районе? Это совершенно разный стиль жизни.
airmax78 написав:Картина маслом: двор на Саксаганского (недалеко от РТ, кстати), детская площадка. На удивление большая. Покрыта толстым слоем песка. 3 мамы с детьми. У одной ребенок попросился в туалет. В центре площадки. Мама без колебаний начинает снимать с него штаны, прямо там где стояли. Две другие кричат ей - отведи в сторону. Она им: да какая разница?...
Да и впрямь какая разница если слой песка толстый. Кстати если бы сделали замечание маме, то узнали бы о себе много нового.
DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50
А почему сматываются в Польшу, если оттуда 30к (и это минимум здесь) не привезти, почему здесь не работать ? Может Уно подскажет каковы реальные выплаты рабочим у застройщиков ?
монолитчики 20-25 получают, если заливка оголовок свай то и 40 000 может быть, но это как вы понимаете раз в году...
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UA написав:Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?
а шо - можно и сравнить, благо опыт есть кроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистику особенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии) лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи
У меня есть дом 7 км от черты города в хорошем месте. Живу только летом на выходные. Присматривают и ухаживают за домом близкие родственники. Финансово оч. дорого и потеря времени на дорогу. Переселюсь полностью только на пенсию, только когда физически не смогу работать.
я в этом году уже 10 лет как живу летом на даче сегодня привёз стиралку и телевизор на следующих выходных переезжаем до конца августа при этом это именно дача, хотя горячая вода и в душе и на кухне и унитаз как в городе, в остальном просто коробочка из вагонки, скрепленная обойками
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UA написав:[quote="4373723:Оранжевый-хит сезона"] частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт
Вы хотите сравнить качество жизни в частном доме, в черте города Киева, и человейники без придомовй территории, типа ЦП, с видами если не в стену впритык расположенного соседнего дома, то на развалины?
а шо - можно и сравнить, благо опыт есть кроме качества жизни можно сравнить еще и стоимость жизни в частном доме, в разы возросшее количество забот и потерю времени на логистику особенно меня доставляют лайфхакеры-теоретики, перебирающиеся в частный дом ради экономии) лично я для себя эту страницу перевернул и с уней полностью согласен - основная масса людей, построив свой дом мечты живут в нем какое то время, шоп потом перевести его в разряд дачи
У меня есть дом 7 км от черты города в хорошем месте. Живу только летом на выходные. Присматривают и ухаживают за домом близкие родственники. Финансово оч. дорого и потеря времени на дорогу. Переселюсь полностью только на пенсию, только когда физически не смогу работать.[/quote]
у меня дача в старых петривцях, это канешна не элитный круглик, но тож ниче)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50
А почему сматываются в Польшу, если оттуда 30к (и это минимум здесь) не привезти, почему здесь не работать ? Может Уно подскажет каковы реальные выплаты рабочим у застройщиков ?
так надо читать что я пишу... те кто валят здесь 30 заработать не могут как раз..
DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50
А почему сматываются в Польшу, если оттуда 30к (и это минимум здесь) не привезти, почему здесь не работать ? Может Уно подскажет каковы реальные выплаты рабочим у застройщиков ?
так надо читать что я пишу... те кто валят здесь 30 заработать не могут как раз..
т.е. в польшу валят бухари не умеющие работать? а трезвые работяги в Украине зарабатывают 30+?
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DmitryK написав:получается, кто работает, а не бухает, то да... маячня Франт это твои одинаковые 100500 постов про каир и могадишо, я поделился реальными данными, и я не клон респекта прошу заметить, и не рыл
тут реальные данные мало кого интересуют, проверено неоднократно - мой пост с ценами реальных сделок, к примеру, набрал всего пару лайков, зато пространная сумбурная рефлексия офисного задрота на тему «эх ребята, все не так» срывает овации, очень популярны зрада и жалобы на жизнь - такие посты тоже всегда встречают одобрение и поддержку, зато призывы и предложения поработать, «начать с себя» - отторжение и баттхерт ну нравится людям страдать и быть в роли вечной жертвы, признавать шо твое незавидное положение является следствием твоей же собственной лени и никчемности никто не хочет
Вы все правильно говорите про реальные данные и их, как бы "ненужность". Те, кому интересны реальные данные, информацию приняли к сведению. Но! очень многие и из читателей этой ветки и писателей еще даже близко не придвинулись к тому финансовому и эмоциональному состоянию, что имели в 2013 году. А если и приблизились, то заметили, что цены кое-где уже выше, чем в 2013, а уровень безопасности и уверенности в завтрашнем дне хуже, чем в 2000, ИМХО. И это объясняет, какие темы их волнуют. Большинство людей, которых вы "оскорбили" их никчемностью и ленью, реально ничего и не смогут сделать вследствие массы обстоятельств. И таких людей по всему миру миллионы. Только вот в большинстве европейских стран эти, как вы говорите никчемные люди и не будут страдать, т.к. там принято критиковать, принято слушать своего избирателя и выполнять обещания. И эти никчемные, но работящие люди имеют минималку и уверенность в завтрашнем дне, которой и вы бы позавидовали, опять ИМХО. У меня к вам, Кинконговец, вопрос по поводу начать с себя (большинство наших тут размышлений о начать с себя-демагогия). Вы выкладывали фото обвалившихся кирпичей, которые вас чуть не привалили во время велопрогулки. Скажите, как вы тогда начали с себя? Что вы сделали, кроме того, что написали тут на форуме?