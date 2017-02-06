Додано: Суб 26 тра, 2018 15:26

kingkongovets написав: DmitryK написав: получается, кто работает, а не бухает, то да... маячня Франт это твои одинаковые 100500 постов про каир и могадишо, я поделился реальными данными, и я не клон респекта прошу заметить, и не рыл получается, кто работает, а не бухает, то да... маячня Франт это твои одинаковые 100500 постов про каир и могадишо, я поделился реальными данными, и я не клон респекта прошу заметить, и не рыл



тут реальные данные мало кого интересуют, проверено неоднократно - мой пост с ценами реальных сделок, к примеру, набрал всего пару лайков, зато пространная сумбурная рефлексия офисного задрота на тему «эх ребята, все не так» срывает овации, очень популярны зрада и жалобы на жизнь - такие посты тоже всегда встречают одобрение и поддержку, зато призывы и предложения поработать, «начать с себя» - отторжение и баттхерт

ну нравится людям страдать и быть в роли вечной жертвы, признавать шо твое незавидное положение является следствием твоей же собственной лени и никчемности никто не хочет тут реальные данные мало кого интересуют, проверено неоднократно - мой пост с ценами реальных сделок, к примеру, набрал всего пару лайков, зато пространная сумбурная рефлексия офисного задрота на тему «эх ребята, все не так» срывает овации, очень популярны зрада и жалобы на жизнь - такие посты тоже всегда встречают одобрение и поддержку, зато призывы и предложения поработать, «начать с себя» - отторжение и баттхертну нравится людям страдать и быть в роли вечной жертвы, признавать шо твое незавидное положение является следствием твоей же собственной лени и никчемности никто не хочет

Вы все правильно говорите про реальные данные и их, как бы "ненужность". Те, кому интересны реальные данные, информацию приняли к сведению.Но! очень многие и из читателей этой ветки и писателей еще даже близко не придвинулись к тому финансовому и эмоциональному состоянию, что имели в 2013 году. А если и приблизились, то заметили, что цены кое-где уже выше, чем в 2013, а уровень безопасности и уверенности в завтрашнем дне хуже, чем в 2000, ИМХО. И это объясняет, какие темы их волнуют.Большинство людей, которых вы "оскорбили" их никчемностью и ленью, реально ничего и не смогут сделать вследствие массы обстоятельств. И таких людей по всему миру миллионы. Только вот в большинстве европейских стран эти, как вы говорите никчемные люди и не будут страдать, т.к. там принято критиковать, принято слушать своего избирателя и выполнять обещания. И эти никчемные, но работящие люди имеют минималку и уверенность в завтрашнем дне, которой и вы бы позавидовали, опять ИМХО.У меня к вам,, вопрос по поводу начать с себя (большинство наших тут размышлений о начать с себя-демагогия). Вы выкладывали фото обвалившихся кирпичей, которые вас чуть не привалили во время велопрогулки.Скажите, как вы тогда начали с себя? Что вы сделали, кроме того, что написали тут на форуме?