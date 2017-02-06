vladimir07 написав:
А почему сматываются в Польшу, если оттуда 30к (и это минимум здесь) не привезти, почему здесь не работать ?
Может Уно подскажет каковы реальные выплаты рабочим у застройщиков ?
Наверное, у всех по разному с Польшей. Зарплата у отделочников, насколько я слышал, от 11 до 15 злотых за час. Платят ли они там налоги и т.д. не знаю. Большинство пользуется безвизом, т.е. 90 дней там проводят.
Не думаю, что массовый выезд отделочников из Киева имеет место. Большинство, думаю, из центральной Украины, возможно даже из райцентров.
Если знаете, сейчас полно маршруток из райцентров на Польшу, типа как Боярка-Киев, только не каждый час, а раз в неделю.