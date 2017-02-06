Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50
А почему сматываются в Польшу, если оттуда 30к (и это минимум здесь) не привезти, почему здесь не работать ? Может Уно подскажет каковы реальные выплаты рабочим у застройщиков ?
Наверное, у всех по разному с Польшей. Зарплата у отделочников, насколько я слышал, от 11 до 15 злотых за час. Платят ли они там налоги и т.д. не знаю. Большинство пользуется безвизом, т.е. 90 дней там проводят. Не думаю, что массовый выезд отделочников из Киева имеет место. Большинство, думаю, из центральной Украины, возможно даже из райцентров. Если знаете, сейчас полно маршруток из райцентров на Польшу, типа как Боярка-Киев, только не каждый час, а раз в неделю.
Пока суть да дело, Патриотику уже толкают ПА1куе/метр: ЖК Патриотика Дом Верховина, ул.Софии Русовой 7, все документы. 36.61кв.м. 18/25 планировка 1г, ремонт от застройщика, цена 35500$+налоги, от владельца. Налоги это я понимаю еще +6.5%, или 2300$? Тогда цена для покупана будет 37800$. Жесть.
Tribeca написав:Пока суть да дело, Патриотику уже толкают ПА1куе/метр: ЖК Патриотика Дом Верховина, ул.Софии Русовой 7, все документы. 36.61кв.м. 18/25 планировка 1г, ремонт от застройщика, цена 35500$+налоги, от владельца. Налоги это я понимаю еще +6.5%, или 2300$? Тогда цена для покупана будет 37800$. Жесть.
Обычная цена на сданное в Патриотике, ещё в прошлом году па 36куе была продана подобная 1к в Дубравице.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia