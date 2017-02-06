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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1195119611971198

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 15:46

  vladimir07 написав:
  DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50


А почему сматываются в Польшу, если оттуда 30к (и это минимум здесь) не привезти, почему здесь не работать ?
Может Уно подскажет каковы реальные выплаты рабочим у застройщиков ?

Наверное, у всех по разному с Польшей. Зарплата у отделочников, насколько я слышал, от 11 до 15 злотых за час. Платят ли они там налоги и т.д. не знаю. Большинство пользуется безвизом, т.е. 90 дней там проводят.
Не думаю, что массовый выезд отделочников из Киева имеет место. Большинство, думаю, из центральной Украины, возможно даже из райцентров.
Если знаете, сейчас полно маршруток из райцентров на Польшу, типа как Боярка-Киев, только не каждый час, а раз в неделю.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:14

Пока суть да дело, Патриотику уже толкают ПА1куе/метр:
ЖК Патриотика
Дом Верховина, ул.Софии Русовой 7, все документы. 36.61кв.м.
18/25 планировка 1г, ремонт от застройщика, цена 35500$+налоги, от владельца.
Налоги это я понимаю еще +6.5%, или 2300$? Тогда цена для покупана будет 37800$. Жесть.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:Пока суть да дело, Патриотику уже толкают ПА1куе/метр:
ЖК Патриотика
Дом Верховина, ул.Софии Русовой 7, все документы. 36.61кв.м.
18/25 планировка 1г, ремонт от застройщика, цена 35500$+налоги, от владельца.
Налоги это я понимаю еще +6.5%, или 2300$? Тогда цена для покупана будет 37800$. Жесть.


Обычная цена на сданное в Патриотике, ещё в прошлом году па 36куе была продана подобная 1к в Дубравице.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче, проснулся биг иностраниш босс и выкатил мне оффер.

Наверное таки уеду. Сейчас в плотных раздумьях.

Киев станет лучше без меня (на самом деле нет).

-1 оптовый покупан на КРЖН.
-1 активный экономический субьект.
-1 налогоплательщик.
-1 красивая мальвина (возьму с собой за компанию).

Открыт вопрос по Крушам: кому поручить там сделать ремонты что-бы не обокрали, или попродавать все нафиг.

Взвешиваю варианты.

Возможно попрощаюсь с вами.

Если даже такого лендлорда как я безнадега (отсутствие ясных перспектив) выдавливает из страны, то сами понимаете общий настрой.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

-1 красивая мальвина - ты со своим пузом и усами и ростом 1.48 уже "красивая мальвина"?
Шеф в Ирак ли Египет вкалывать тянет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:40

  барабашов написав:-1 красивая мальвина - ты со своим пузом и усами и ростом 1.48 уже "красивая мальвина"?
Шеф в Ирак ли Египет вкалывать тянет?


Нет, под "Мальвиной" я имела в виду свою подругу, 180 см, 4й размер глаз, бывшая "мисс Полтавщина". Она кстати би, мне очень нравится с ней.
Tribeca
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  #<1 ... 1195119611971198
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