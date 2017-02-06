Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
DmitryK написав:ну так так и есть... кореш прораб, реально говорит сейчас у него рабочие менше 30к в мес не получает никто (рабочие нормальные не бухари). И то тяжело найти - много в Польшу смотались. Такие вот зп у рабочих... и 30 это минимум, есть и 40 и 50
А почему сматываются в Польшу, если оттуда 30к (и это минимум здесь) не привезти, почему здесь не работать ? Может Уно подскажет каковы реальные выплаты рабочим у застройщиков ?
Наверное, у всех по разному с Польшей. Зарплата у отделочников, насколько я слышал, от 11 до 15 злотых за час. Платят ли они там налоги и т.д. не знаю. Большинство пользуется безвизом, т.е. 90 дней там проводят. Не думаю, что массовый выезд отделочников из Киева имеет место. Большинство, думаю, из центральной Украины, возможно даже из райцентров. Если знаете, сейчас полно маршруток из райцентров на Польшу, типа как Боярка-Киев, только не каждый час, а раз в неделю.
Пока суть да дело, Патриотику уже толкают ПА1куе/метр: ЖК Патриотика Дом Верховина, ул.Софии Русовой 7, все документы. 36.61кв.м. 18/25 планировка 1г, ремонт от застройщика, цена 35500$+налоги, от владельца. Налоги это я понимаю еще +6.5%, или 2300$? Тогда цена для покупана будет 37800$. Жесть.
Tribeca написав:Пока суть да дело, Патриотику уже толкают ПА1куе/метр: ЖК Патриотика Дом Верховина, ул.Софии Русовой 7, все документы. 36.61кв.м. 18/25 планировка 1г, ремонт от застройщика, цена 35500$+налоги, от владельца. Налоги это я понимаю еще +6.5%, или 2300$? Тогда цена для покупана будет 37800$. Жесть.
Обычная цена на сданное в Патриотике, ещё в прошлом году па 36куе была продана подобная 1к в Дубравице.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Tribeca написав:Пока суть да дело, Патриотику уже толкают ПА1куе/метр: ЖК Патриотика Дом Верховина, ул.Софии Русовой 7, все документы. 36.61кв.м. 18/25 планировка 1г, ремонт от застройщика, цена 35500$+налоги, от владельца. Налоги это я понимаю еще +6.5%, или 2300$? Тогда цена для покупана будет 37800$. Жесть.
Обычная цена на сданное в Патриотике, ещё в прошлом году па 36куе была продана подобная 1к в Дубравице.
Тобто навіть Фейцлец визнав, що жодного новобудного дорожаю в ширпотребівському секторі - геть не видно(((
Tribeca написав:Короче, проснулся биг иностраниш босс и выкатил мне оффер.
Наверное таки уеду. Сейчас в плотных раздумьях.
Киев станет лучше без меня (на самом деле нет).
-1 оптовый покупан на КРЖН. -1 активный экономический субьект. -1 налогоплательщик. -1 красивая мальвина (возьму с собой за компанию).
-1 бы*** на дороге
Ну это не обязательно. Ведь кто-то можеть еврономером польститься и начать фортеля на дороге выдавать. Кстати, вы замечали, как то, что вы отметили со знаком минус, меняют свое поведение после пересечения держкордона в сторону цивилизованного мира? Как будто бы, что-то в голове щелкает, и уже другой, цивилизованный человек перед вами. Теория разбитых окон в действии...
Tribeca написав:Короче, проснулся биг иностраниш босс и выкатил мне оффер.
Наверное таки уеду. Сейчас в плотных раздумьях.
Киев станет лучше без меня (на самом деле нет).
-1 оптовый покупан на КРЖН. -1 активный экономический субьект. -1 налогоплательщик. -1 красивая мальвина (возьму с собой за компанию).
Открыт вопрос по Крушам: кому поручить там сделать ремонты что-бы не обокрали, или попродавать все нафиг.
Взвешиваю варианты.
Возможно попрощаюсь с вами.
Если даже такого лендлорда как я безнадега (отсутствие ясных перспектив) выдавливает из страны, то сами понимаете общий настрой.
Круши продавать после прохождения испытательного срока и понимания перспектив пребывания в другой стране. Мир открыт и деньгам можно найти применение хоть в Штатах, хоть в ЮК. Пример, 34к стоит ту бедрум в Огайо, сдается за 650-675 в месяц. Чистыми по разному выходит, но не менее 4к за год. Все управление на управляющей компании, которая раз в год переводит деньги тебе на счет, куда укажешь. Можно деньги чаше снимать, но из-за комиссий не очень выгодно.
Если я не ошибаюсь, биг босс в Казахстане?
п.с. Казахстан провел пенсионную реформу с внедрением накопительного уровня в 1998 году. Представили, сколько у нас (вас) времени (денег) украли, не дав нам вовремя такую реформу?