Тут кто-то серьёзно считает, что Натаха-бита куда-то уедет ?
Ой вей, я вас умоляю. Оно уже писало, что больше на этом форуме не будет. Это после того, как проспорило вискарь.
А я тогда написал, что вернётся оно. И оно вернулось
Никуда оно не уедет
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Додано: Суб 26 тра, 2018 18:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут кто-то серьёзно считает, что Натаха-бита куда-то уедет ?
Ой вей, я вас умоляю. Оно уже писало, что больше на этом форуме не будет. Это после того, как проспорило вискарь.
А я тогда написал, что вернётся оно. И оно вернулось
Никуда оно не уедет
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