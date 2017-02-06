Тут кто-то серьёзно считает, что Натаха-бита куда-то уедет ?
Ой вей, я вас умоляю. Оно уже писало, что больше на этом форуме не будет. Это после того, как проспорило вискарь.
А я тогда написал, что вернётся оно. И оно вернулось
Никуда оно не уедет
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Додано: Суб 26 тра, 2018 18:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут кто-то серьёзно считает, что Натаха-бита куда-то уедет ?
Ой вей, я вас умоляю. Оно уже писало, что больше на этом форуме не будет. Это после того, как проспорило вискарь.
А я тогда написал, что вернётся оно. И оно вернулось
Никуда оно не уедет
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:52
Оно за это денежки получает, куда ж оно денется-то. Разве что ребрендинг проведет: завершит одну легенду, поменяет ник и начнет другую.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
отэта движняк в центре, еле на мотике домой пробрался
иностранцев гораздо больше, чем было на финале евро в 12м, бабосиков чуток завезли канешна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Денежки?
Га га га!
Вы наверное не представляете сколько стоит мое время. К сожалению никто не в состоянии оплачивать ботов так, сколько стою я. Поэтому я тут на добровольных началах
Да и я ничего не напариваю. Говорю все как есть.
Крушу ПА35куе я никого не агитирую покупать - это слишком дорого как по мне.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:10
Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.))
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:14
Мне тоже так показалось, сегодня по делам мотался в центр.
Но почему то решил, что просто показалось... Англичане в неадеквате и стоун айленде шатаются даже на левобережке.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...ох, сьогодні і зароблять наші дівчата, розтавляючи ніжки!
Натаха, Ви до них приєднаєтесь?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:31
Долярчик
ну ты и унылый дятел...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:34
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