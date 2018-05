Додано: Суб 26 тра, 2018 19:57

отэта движняк в центре, еле на мотике домой пробрался

иностранцев гораздо больше, чем было на финале евро в 12м, бабосиков чуток завезли канешна

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.