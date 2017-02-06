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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1197119811991200>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут кто-то серьёзно считает, что Натаха-бита куда-то уедет ?
Ой вей, я вас умоляю. Оно уже писало, что больше на этом форуме не будет. Это после того, как проспорило вискарь.
А я тогда написал, что вернётся оно. И оно вернулось :)
Никуда оно не уедет
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:52

  pesikot написав:Тут кто-то серьёзно считает, что Натаха-бита куда-то уедет ?
Ой вей, я вас умоляю. Оно уже писало, что больше на этом форуме не будет. Это после того, как проспорило вискарь.
А я тогда написал, что вернётся оно. И оно вернулось :)
Никуда оно не уедет

Оно за это денежки получает, куда ж оно денется-то. Разве что ребрендинг проведет: завершит одну легенду, поменяет ник и начнет другую.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

отэта движняк в центре, еле на мотике домой пробрался
иностранцев гораздо больше, чем было на финале евро в 12м, бабосиков чуток завезли канешна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Денежки?

Га га га!

Вы наверное не представляете сколько стоит мое время. К сожалению никто не в состоянии оплачивать ботов так, сколько стою я. Поэтому я тут на добровольных началах :)

Да и я ничего не напариваю. Говорю все как есть.

Крушу ПА35куе я никого не агитирую покупать - это слишком дорого как по мне.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:02

Да, в городе атмосфера футбольного праздника. Нраааавица.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:10

  change_pm написав:стране. Мир открыт и деньгам можно найти применение хоть в Штатах, хоть в ЮК.
Пример, 34к стоит ту бедрум в Огайо, сдается за 650-675 в месяц. Чистыми по разному выходит, но не менее 4к за год. Все управление на управляющей компании, которая раз в год переводит деньги тебе на счет, куда укажешь.
?

Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.))
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:14

  kingkongovets написав:отэта движняк в центре, еле на мотике домой пробрался
иностранцев гораздо больше, чем было на финале евро в 12м, бабосиков чуток завезли канешна

Мне тоже так показалось, сегодня по делам мотался в центр.

Но почему то решил, что просто показалось... Англичане в неадеквате и стоун айленде шатаются даже на левобережке.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...ох, сьогодні і зароблять наші дівчата, розтавляючи ніжки! :mrgreen:

Натаха, Ви до них приєднаєтесь? :wink: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:31

Долярчик
ну ты и унылый дятел...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:34

  Долярчик написав:...ох, сьогодні і зароблять наші дівчата, розтавляючи ніжки! :mrgreen:

Натаха, Ви до них приєднаєтесь? :wink: :mrgreen:



Долярчик, а ты? Говорят что некоторые англичане за мальчика платят больше чем за девочку в два раза.
Tribeca
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