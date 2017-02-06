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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1197119811991200

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:35

Я сейчас специально включу ноут, чтоб плюсануть Юри_Т.
Востаннє редагувалось hume в Суб 26 тра, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:37

  hume написав:Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.))


В Европе такие предложения есть и не только в Испании/Тенерифе.
Испания не лучшее место для сохранения денех в недвижимости, местами рынок может проседать, нет стабильности.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:38

  Tribeca написав:Говорят что некоторые англичане за мальчика платят больше чем за девочку в два раза.

приймачок просто был не в курсе.
иначе бы давно уже переквалифицировался...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:40

Yuri_T ага, то ще й ти хочеш заробити? :mrgreen: що будеш підставляти?-рот чи ду...у? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:41

  vladimir07 написав:
  hume написав:Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.))


В Европе такие предложения есть и не только в Испании/Тенерифе.
Испания не лучшее место для сохранения денех в недвижимости, местами рынок может проседать, нет стабильности.

Если недвижимости в Испанском "Херсоне" то да, не стоит. Если на острове с круглогодичным летом, то стоит.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:43

  Долярчик написав:Yuri_T ага, то ще й ти хочеш заробити? :mrgreen: що будеш підставляти?-рот чи ду...у? :mrgreen:

Как такой дeбил на квартиру заработал - непонятно.

Во истину - Украина страна возможностей
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:45

  Tribeca написав:
  Долярчик написав:...ох, сьогодні і зароблять наші дівчата, розтавляючи ніжки!

Натаха, Ви до них приєднаєтесь? :mrgreen:



Долярчик, а ты? Говорят что некоторые англичане за мальчика платят больше чем за девочку в два раза.

....ну, по-перше не "ти-кай", бо немаєте чим! :lol: :mrgreen:
...а по-друге, всі жартують, то чому мені не можна? :D - Ви б оприділились з орієнтацією, і все було б гуд!......а так, нагадуєте не то Савченко......не то, гемафродита! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:48

hume ппц! Відколи це ти став долбоЙо...м?!- був же ж нормальним мужиком? :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 1197119811991200
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