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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:35
Я сейчас специально включу ноут, чтоб плюсануть Юри_Т.
Востаннє редагувалось hume в Суб 26 тра, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:37
В Европе такие предложения есть и не только в Испании/Тенерифе.
Испания не лучшее место для сохранения денех в недвижимости, местами рынок может проседать, нет стабильности.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:38
приймачок просто был не в курсе.
иначе бы давно уже переквалифицировался...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:40
Yuri_T ага, то ще й ти хочеш заробити? що будеш підставляти?-рот чи ду...у?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:41
Если недвижимости в Испанском "Херсоне" то да, не стоит. Если на острове с круглогодичным летом, то стоит.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:43
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:45
....ну, по-перше не "ти-кай", бо немаєте чим!
...а по-друге, всі жартують, то чому мені не можна? - Ви б оприділились з орієнтацією, і все було б гуд!......а так, нагадуєте не то Савченко......не то, гемафродита!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:48
hume ппц! Відколи це ти став долбоЙо...м?!- був же ж нормальним мужиком?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:49
что тут непонятного? обычный альфонс.
помахал болтом перед девочкой с двуми высшими образованиями и влез в семью.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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