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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:35
Я сейчас специально включу ноут, чтоб плюсануть Юри_Т.
Востаннє редагувалось hume
в Суб 26 тра, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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hume
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:37
hume написав:
Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.))
В Европе такие предложения есть и не только в Испании/Тенерифе.
Испания не лучшее место для сохранения денех в недвижимости, местами рынок может проседать, нет стабильности.
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vladimir07
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:38
Tribeca написав:
Говорят что некоторые англичане за мальчика платят больше чем за девочку в два раза.
приймачок просто был не в курсе.
иначе бы давно уже переквалифицировался...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:41
vladimir07 написав: hume написав:
Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.))
В Европе такие предложения есть и не только в Испании/Тенерифе.
Испания не лучшее место для сохранения денех в недвижимости, местами рынок может проседать, нет стабильности.
Если недвижимости в Испанском "Херсоне" то да, не стоит. Если на острове с круглогодичным летом, то стоит.
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hume
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:43
Долярчик написав:Yuri_T
ага, то ще й ти хочеш заробити?
що будеш підставляти?-рот чи ду...у?
Как такой дeбил на квартиру заработал - непонятно.
Во истину - Украина страна возможностей
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hume
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:45
Tribeca написав: Долярчик написав:
...ох, сьогодні і зароблять наші дівчата, розтавляючи ніжки!
Натаха, Ви до них приєднаєтесь?
Долярчик, а ты? Говорят что некоторые англичане за мальчика платят больше чем за девочку в два раза.
....ну, по-перше не "ти-кай", бо немаєте чим!
...а по-друге, всі жартують, то чому мені не можна?
- Ви б оприділились з орієнтацією, і все було б гуд!......а так, нагадуєте не то Савченко......не то, гемафродита!
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Долярчик
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:49
hume написав: Долярчик написав:Yuri_T
ага, то ще й ти хочеш заробити?
що будеш підставляти?-рот чи ду...у?
Как такой дeбил на квартиру заработал - непонятно.
Во истину - Украина страна возможностей
что тут непонятного? обычный альфонс.
помахал болтом перед девочкой с двуми высшими образованиями и влез в семью.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 26 тра, 2018 21:02
hume написав: change_pm написав:
стране. Мир открыт и деньгам можно найти применение хоть в Штатах, хоть в ЮК.
Пример, 34к стоит ту бедрум в Огайо, сдается за 650-675 в месяц. Чистыми по разному выходит, но не менее 4к за год. Все управление на управляющей компании, которая раз в год переводит деньги тебе на счет, куда укажешь.
?
Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.))
Управляющая компания стоит 75 баксов в месяц, хоум ассосиейшн фии 120, а там как пойдет, сломался, нагреватель - 650 баксов. Единственное удовольствие, что ты ни о чем не паришься, кроме оплаты налога (недвижимость) и подачи налоговой декларации раз в год.
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change_pm
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