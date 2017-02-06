Долярчик, подивись Ігри престолів, якщо не дуже є чим зайнятись, реально цікава тема.
Навіщо, тут сваритись і загоняти один на однього?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 тра, 2018 21:16
Долярчик
Долярчик, подивись Ігри престолів, якщо не дуже є чим зайнятись, реально цікава тема.
Навіщо, тут сваритись і загоняти один на однього?
Додано: Суб 26 тра, 2018 21:35
....та Я просто хотів пожартувати......- а тут, всі як вовки накинулись!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 26 тра, 2018 22:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня с кумом на даче висели. Он много лет подрабатывает ремонтами, двери и гипсокартом. Как вторая работа. Подтвердил что если работать каждый день, то можно сейчас зарабатывать 30 000.
Работы много. Но он давно в этом бизнесе, с именем и клиентами.
з.ы. подарил мангал
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