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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1197119811991200

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:02

  hume написав:
  change_pm написав:стране. Мир открыт и деньгам можно найти применение хоть в Штатах, хоть в ЮК.
Пример, 34к стоит ту бедрум в Огайо, сдается за 650-675 в месяц. Чистыми по разному выходит, но не менее 4к за год. Все управление на управляющей компании, которая раз в год переводит деньги тебе на счет, куда укажешь.
?

Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.))

Управляющая компания стоит 75 баксов в месяц, хоум ассосиейшн фии 120, а там как пойдет, сломался, нагреватель - 650 баксов. Единственное удовольствие, что ты ни о чем не паришься, кроме оплаты налога (недвижимость) и подачи налоговой декларации раз в год.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:35

  change_pm написав:Долярчик, подивись Ігри престолів, якщо не дуже є чим зайнятись, реально цікава тема.
Навіщо, тут сваритись і загоняти один на однього?

....та Я просто хотів пожартувати......- а тут, всі як вовки накинулись! :?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня с кумом на даче висели. Он много лет подрабатывает ремонтами, двери и гипсокартом. Как вторая работа. Подтвердил что если работать каждый день, то можно сейчас зарабатывать 30 000.
Работы много. Но он давно в этом бизнесе, с именем и клиентами.
з.ы. подарил мангал
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, если реально работяги сейчас зарабатывают по 30 000. То они становятся реальными игроками пригорода и эконома в Киеве. Они привыкли жить экономно, могут вполне 15000 в месяц "скирдовать" как говорил Юра, и через годик выйти на КРЖН.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно какой курс доллара завтра будет?
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну, вот именно эти нелепые перекосы и есть результат непродуманной политики керманычей, а вернее отсутствия этой политики.

Живем сегодняшним днем. Никаких планов на будующее.

Поэтому официант 15000, а хирург 3750.

Это как два студента-первокурсника. Один учится, готовится к сессии по ночам.

А второй живет сегодняшним днем - пиво, девочки, клубы. На авось.

Так и наша страна - вместо тогочтобы взяться за ум - побольше лозунгов, вышиванок, трезубов из сала. Авось разрулится.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 23:10

  Tribeca написав:Уну, вот именно эти нелепые перекосы и есть результат непродуманной политики керманычей, а вернее отсутствия этой политики.

Живем сегодняшним днем. Никаких планов на будующее.

Поэтому официант 15000, а хирург 3750.

Это как два студента-первокурсника. Один учится, готовится к сессии по ночам.

А второй живет сегодняшним днем - пиво, девочки, клубы. На авось.

Так и наша страна - вместо тогочтобы взяться за ум - побольше лозунгов, вышиванок, трезубов из сала. Авось разрулится.

Демография всё подровняет! В этом году ещё пара ВУЗов закроется.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Домик рисует уверенно вниз. Ещё 2 месяца такого тренда, и мы увидим "дно-дна". Дальше легче.
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