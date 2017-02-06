Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:стране. Мир открыт и деньгам можно найти применение хоть в Штатах, хоть в ЮК. Пример, 34к стоит ту бедрум в Огайо, сдается за 650-675 в месяц. Чистыми по разному выходит, но не менее 4к за год. Все управление на управляющей компании, которая раз в год переводит деньги тебе на счет, куда укажешь. ?
Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.))
Управляющая компания стоит 75 баксов в месяц, хоум ассосиейшн фии 120, а там как пойдет, сломался, нагреватель - 650 баксов. Единственное удовольствие, что ты ни о чем не паришься, кроме оплаты налога (недвижимость) и подачи налоговой декларации раз в год.
Сегодня с кумом на даче висели. Он много лет подрабатывает ремонтами, двери и гипсокартом. Как вторая работа. Подтвердил что если работать каждый день, то можно сейчас зарабатывать 30 000. Работы много. Но он давно в этом бизнесе, с именем и клиентами. з.ы. подарил мангал
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Кстати, если реально работяги сейчас зарабатывают по 30 000. То они становятся реальными игроками пригорода и эконома в Киеве. Они привыкли жить экономно, могут вполне 15000 в месяц "скирдовать" как говорил Юра, и через годик выйти на КРЖН.
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