Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Трудовая миграция или почему украинский бизнес теряет бесценные кадры. "Но не все компании готовы пересматривать зарплаты, чтобы они соответствовали экономическим реалиям. Многие до сих пор не осознали, что конкурируют за людей не только с украинским бизнесом, но и с европейским. А европейские компании предлагают нашим рабочим существенно выше зарплаты, чем в Украине." http://uainfo.org/blognews/1527375655-t ... ryaet.html
kingkongovets написав:у меня дача в старых петривцях, это канешна не элитный круглик, но тож ниче)
хорошее место, кому нравится над водой... я над водой не хочу жить, комары, холодный мерзкий ветер...
ну да- второго деда там дача, через участок дорога на Круглик, за дорогой сразу лес, смешаный, потому сумрачный и влажный, и болото возле водонапорки (стоит еще?) в другую сторону через 15 участков- тоже лес и речка Вита, никаких комаров а ветра, который сдувал бы гнус, и правда не было- лес гасил.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
DmitryK написав:получается, кто работает, а не бухает, то да... маячня Франт это твои посты про каир и могадишо, я поделился реальными данными
Все верно, но есть одно НО -состояние здоровья. Наша фирма закончила работу на объекте, 2 месяца люди работали без выходных. В основном вышло по 20000-30000грн в месяц. Средний возраст рабочих 45-50 лет. На сегодня половина болеет, спина, ноги, давление. Я к чему пишу -заработать можно , но какой ценой?
плюсую. можно трудом зарабатывать очень хорошо. но недолго.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!